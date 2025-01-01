Существует шутка, что самый короткий и тяжелый день в году – это 1 января. Именно в этот день люди ощущают на себе все последствия употребления большого количества алкоголя и блюд. Кое-где самочувствие после переедания бывают еще хуже, чем от алкоголя.

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Поэтому очень важно начинать первый день нового года с правильного, легкого завтрака, который вернет к жизни. FoodOboz рассказывает, что лучше есть на завтрак после новогоднего застолья, чтобы облегчить свое состояние.

Что стоит есть на завтрак 1 января

Фрукты и ягоды. Эти продукты насыщают организм большой дозой витаминов и антиоксидантов.

Каши на воде. Они добавят энергии и насытят его на более долгое время.

Омлет с помидорами или авокадо. Завтрак поможет получить баланс питательных и полезных веществ.

Апельсиновый сок. Фреш добавляет электролитов и ускоряет выведение токсинов.

Зеленый чай. Этот напиток содержит антиоксиданты, способные быстро привести организм в нормальное состояние.

Омлет с помидорами

Это блюдо будет прекрасно смаковать 1 января в качестве завтрака. Она сбалансирует полезные вещества и облегчит эффект от алкоголя и большого количества пищи ночью.

Ингредиенты

Яйца – 2 шт

Сил – по вкусу

Молоко – 2-3 ст.л.

Помидор – 1 шт

Перец черный – по вкусу

Сливочное масло – 50 гр

Способ приготовления

1. Яйца необходимо вбить в удобную емкость и слегка взбить вилкой.

2. Теперь отправляем в яйца небольшое количество молока. По желанию вы можете заменить молоко сливками.

3. Далее обязательно добавьте любимые специи по вкусу. Они сделают блюдо ароматным и аппетитным. Венчиком перемешиваем ингредиенты.

4. Для жарки будем использовать сливочное масло. Разогреваем сковороду и растапливаем масло.

5. Затем нарезаем помидор кольцами. Если вы используете большой помидор, то понадобится несколько колец. Можно также нарезать помидоры черри. Они будут смотреться аккуратнее.

6. Отправляем помидоры на сковороду с маслом и слегка обжариваем. Заливаем яично-молочной смесью и жарим до готовности.

7. Ароматный омлет можно дополнить зеленью и подавать на стол.

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