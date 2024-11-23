Что можно на скорую руку приготовить без света и газа: 5 легких и полезных вариантов

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Что можно на скорую руку приготовить без света и газа: 5 легких и полезных вариантов

И снова в Украине начались веерные отключения электроэнергии. А это значит, что при приготовлении пищи во многих семьях могут возникать проблемы.

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В таких случаях некоторые делают заказ пищи, в то время как другие предпочитают есть продукты, не требующие термической обработки. Диетолог Мария Федоренко в Facebook представила топ-5 легких и полезных вариантов блюд, которые можно приготовить без света на газ на скорую руку. Это настоящая спасательная палочка во времена нехватки электроэнергии.

Каша

Что можно на скорую руку приготовить без света и газа: 5 легких и полезных вариантов

Большинство круп можно просто залить водой комнатной температуры. Но, если вы не хотите есть холодную кашу, ее можно добавить в качестве составляющей к салатам, сделав его более питательным.

Лаваш

Что можно на скорую руку приготовить без света и газа: 5 легких и полезных вариантов

В него можно завернуть абсолютно все: крем-сыр, хумус, сельдь, тунец, копченое мясо и т.д. А если добавить к этому и морковь по-корейски, то получится почти шаурма.

Консервация

Что можно на скорую руку приготовить без света и газа: 5 легких и полезных вариантов

Консервированный хумус, фасоль и кукуруза. Все эти продукты можно употреблять самостоятельно или добавлять в салаты. Они значительно улучшат разнообразие вкуса, а также сделают блюдо более питательным.

Семена и орехи

Что можно на скорую руку приготовить без света и газа: 5 легких и полезных вариантов

Идеальный перекус, утоляющий голод до следующего основного приема пищи. Также их можно добавить в любое блюдо для питательности.

Ореховая паста

Что можно на скорую руку приготовить без света и газа: 5 легких и полезных вариантов

Хлеб, смазанный арахисовой пастой с добавлением банана или изюма может стать отличным завтраком. Выйдет не только вкусно, но и очень питательно.

На OBOZ.UA есть много рецептов блюд, которые можно приготовить без электроэнергии:

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