И снова в Украине начались веерные отключения электроэнергии. А это значит, что при приготовлении пищи во многих семьях могут возникать проблемы.

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В таких случаях некоторые делают заказ пищи, в то время как другие предпочитают есть продукты, не требующие термической обработки. Диетолог Мария Федоренко в Facebook представила топ-5 легких и полезных вариантов блюд, которые можно приготовить без света на газ на скорую руку. Это настоящая спасательная палочка во времена нехватки электроэнергии.

Каша

Большинство круп можно просто залить водой комнатной температуры. Но, если вы не хотите есть холодную кашу, ее можно добавить в качестве составляющей к салатам, сделав его более питательным.

Лаваш

В него можно завернуть абсолютно все: крем-сыр, хумус, сельдь, тунец, копченое мясо и т.д. А если добавить к этому и морковь по-корейски, то получится почти шаурма.

Консервация

Консервированный хумус, фасоль и кукуруза. Все эти продукты можно употреблять самостоятельно или добавлять в салаты. Они значительно улучшат разнообразие вкуса, а также сделают блюдо более питательным.

Семена и орехи

Идеальный перекус, утоляющий голод до следующего основного приема пищи. Также их можно добавить в любое блюдо для питательности.

Ореховая паста

Хлеб, смазанный арахисовой пастой с добавлением банана или изюма может стать отличным завтраком. Выйдет не только вкусно, но и очень питательно.

На OBOZ.UA есть много рецептов блюд, которые можно приготовить без электроэнергии: