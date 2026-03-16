В каждом холодильнике есть открытая банка варенья, которое никто не хочет доедать. Но выбрасывать такой десерт не стоит. Его можно использовать для приготовления быстрого пирога к чаю.

Идея приготовления быстрого пирога с вареньем опубликована на странице фудблогера iren .lazun в Instagram.

Ингредиенты:

варенье – 1 стакан (лучше брать с кислинкой: смородина, вишня, слива).

кефир (или сметана) – 1 стакан.

мука – 2-2,5 стакана (в зависимости от густоты варенья).

яйца – 1-2 шт.

сахар – 0,5 стакана (если варенье очень сладкое, можно не добавлять).

сода – 1 ч.л. (гасить не нужно, ее погасит кислота из варенья или кефира).

масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. В миску вылейте варенье, добавьте соду, перемешайте и оставьте на 2-3 минуты.

2. Смесь начнет пениться и увеличится в объеме.

3. Добавьте яйца, кефир, растительное масло и сахар. Постепенно всыпайте муку, тщательно перемешивая венчиком до консистенции густой сметаны.

4. Вылейте тесто в смазанную маслом форму.

5. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке в течение 20-30 минут. Готовность проверьте деревянной зубочисткой.

Полезные советы

Если варенье жидкое: Можно добавить 1-2 ч.л. крахмала непосредственно в тесто или присыпать им начинку, если вы делаете открытый пирог.

Добавьте щепотку корицы, ванильный сахар или измельченные орехи.

