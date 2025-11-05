Мультиварка стала настоящим спасением для тех, кто хочет быстро приготовить ужин без лишних хлопот. Она удобна, экономит время и позволяет просто заложить ингредиенты, выбрать программу и дождаться готового блюда. Но есть продукты, которые категорически не стоит готовить в мультиварке. Они либо потеряют вкус и структуру, либо просто не приготовятся как следует. Чтобы избежать разочарований, важно знать, какие блюда лучше оставить для других способов приготовления.

Редакция FoodOboz расскажет, какие продукты не стоит готовить в мультиварке.

Макароны

Паста в мультиварке почти всегда разваривается и превращается в кашу. Если все же хочется приготовить ее именно так, лучше сначала сделать соус, а потом коротко добавить макароны в конце, чтобы они не переварились.

Рис

В мультиварке он часто получается неравномерно сваренным: часть размокает, а часть остается сырой. Для этой крупы нужен точный баланс воды и температуры, который легче контролировать на плите.

Нежные овощи

Брокколи, кабачки, спаржа, шпинат, цветная капуста или сладкий перец быстро развариваются и теряют вид. Такие овощи лучше добавлять в конце приготовления или готовить отдельно на пару.

Зелень

Петрушка, укроп, базилик и другие ароматные травы не выдерживают длительного нагревания – они теряют цвет и аромат. Их лучше добавлять уже после того, как блюдо готово.

Сушеные бобовые

Фасоль или чечевицу нужно предварительно отварить перед тем, как класть в мультиварку. Если этого не сделать, они останутся твердыми и испортят блюдо.

Куриная грудка

Это мясо постное и нежное, поэтому в мультиварке оно пересыхает и становится жестким. Лучше использовать бедра или другие части курицы с небольшим количеством жира.

Постное мясо

Говядина или свинина без жира в мультиварке получаются сухими. Для длительного тушения лучше брать куски с небольшими прожилками жира – именно они дадут сочность и насыщенный вкус.

Если вы хотите приготовить мясо или крупы в мультиварке, не спешите бросать все одновременно. Лучше предварительно обжарить продукты на сковороде, чтобы сохранить текстуру и аромат, а уже потом довести до готовности в мультиварке. Так блюдо будет более насыщенным, а ингредиенты не потеряют своих свойств.

