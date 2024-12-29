Что нельзя ставить на стол на Новый год 2025: иначе Змея разозлится

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Что нельзя ставить на стол на Новый год 2025: иначе Змея разозлится

Новогодняя ночь – это не только повод собрать за столом родных и близких людей, но и отличный способ призвать удачу и успех на следующий год. Поэтому очень важно знать, какие именно символы и блюда будут подходить для празднования грядущего года Змеи.

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Что нельзя ставить на стол в новогоднюю ночь, чтобы не разозлить Змею, разбирался FoodOboz. Соблюдать эти правила совсем не трудно, зато вы точно будете уверены, что сделали все правильно.

Полуфабрикаты

Что нельзя ставить на стол на Новый год 2025: иначе Змея разозлится

Змея всегда предпочитает свежесть. Поэтому для ее удовлетворения не стоит использовать полуфабрикаты. Лучше всего приготовить каждое блюдо собственноручно, что получится еще вкуснее.

Бобовые

Что нельзя ставить на стол на Новый год 2025: иначе Змея разозлится

Бобовые продукты вызывают вздутие и тяжесть в животе. Эти оба явления никак не связаны с изяществом и грациозностью змеи, поэтому от их использования лучше отказаться. Лучше отдать предпочтение легким непринужденным блюдам.

Калорийные блюда

Что нельзя ставить на стол на Новый год 2025: иначе Змея разозлится

Зеленая змея любит умеренность и легкость, никак не сочетающуюся с калорийными блюдами на праздничном столе. Обращайте внимание на простые рецепты, в состав которых входят курица и рыба.

Копчености и колбасы

Что нельзя ставить на стол на Новый год 2025: иначе Змея разозлится

Большое количество колбас и разнообразной копченой пищи может восприняться как факт агрессии. Кроме этого, такие блюда достаточно тяжелы для переваривания, поэтому вместо них лучше увеличить количество курятины на праздничном столе.

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