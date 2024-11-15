Что необычного приготовить любителям суши: интересный рецепт
В приготовлении роллов нет ничего сложного, кроме процесса их формирования. Но и он теперь не обязателен.
Благодаря великолепному лайфхаку от фудблогера Валерии Велигуры, который она представила в Instagram, теперь можно приготовить роллы, минуя процесс заворачивания. Интересный вид блюда просто заставляет его отведать даже тех, кто не любит роллы.
Ингредиенты на 4 шт
- Рис для суши – 200 гр
- Вода – 240 мл
- Яблочный рисовый уксус – 30 мл
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Крем-творог – 150 гр
- Огурец – 1 шт
- Слабосоленый лосось – 60 гр
- Крабовые палочки – 150 гр
- Майонез – 3 ст.л.
- Острый соус – 1 ч.л.
- Лист норы – 1 шт
- Икра массаго – 4 ч.л.
- Кунжут – для подачи
Способ приготовления
1. Рис тщательно промываем водой несколько раз, пока она не станет прозрачной. Заливаем рис чистой водой и доводим до кипения.
2. Ставим огонь на минимум и варим 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключаем огонь и даем рису постоять еще 15 минут под крышкой.
3. Для заправки подогреваем уксус, добавляем сахар с солью и перемешиваем до их растворения.
4. Добавляем заправку в теплый рис, перемешиваем и даем остыть.
5. Вафельницу немного смазываем маслом, кладем рис и готовим до золотистой корочки.
6. Добавляем любимую начинку для роллов, подаем и наслаждаемся.
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