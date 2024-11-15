В приготовлении роллов нет ничего сложного, кроме процесса их формирования. Но и он теперь не обязателен.

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Благодаря великолепному лайфхаку от фудблогера Валерии Велигуры, который она представила в Instagram, теперь можно приготовить роллы, минуя процесс заворачивания. Интересный вид блюда просто заставляет его отведать даже тех, кто не любит роллы.

Ингредиенты на 4 шт

Рис для суши – 200 гр

Вода – 240 мл

Яблочный рисовый уксус – 30 мл

Сахар – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Крем-творог – 150 гр

Огурец – 1 шт

Слабосоленый лосось – 60 гр

Крабовые палочки – 150 гр

Майонез – 3 ст.л.

Острый соус – 1 ч.л.

Лист норы – 1 шт

Икра массаго – 4 ч.л.

Кунжут – для подачи

Способ приготовления

1. Рис тщательно промываем водой несколько раз, пока она не станет прозрачной. Заливаем рис чистой водой и доводим до кипения.

2. Ставим огонь на минимум и варим 15 минут, не приподнимая крышку. После этого выключаем огонь и даем рису постоять еще 15 минут под крышкой.

3. Для заправки подогреваем уксус, добавляем сахар с солью и перемешиваем до их растворения.

4. Добавляем заправку в теплый рис, перемешиваем и даем остыть.

5. Вафельницу немного смазываем маслом, кладем рис и готовим до золотистой корочки.

6. Добавляем любимую начинку для роллов, подаем и наслаждаемся.

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