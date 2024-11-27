Что необычного приготовить с картофелем, если надоели вареники: интересный рецепт

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
2 минуты
1,3 т.
Что необычного приготовить с картофелем, если надоели вареники: интересный рецепт

Конечно, вареники – это классика украинской кухни, которая подается на обед или завтрак, в зависимости от того, какая начинка в них используется. Это блюдо присутствует на столах большинства жителей нашей страны и далеко за ее пределами. Но если вареники немного надоели, их можно заменить довольно интересным аналогом.

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Именно о нем в Instagram рассказала фудблогер Эмилия Евтушенко. Она показала, как из картофеля приготовить ньокки, подаваемые в сливочном соусе.

Что необычного приготовить с картофелем, если надоели вареники: интересный рецепт

Ингредиенты

  • Картофель, отварной в мундире – 1 кг
  • Мука – 250-300 гр
  • Яйцо – 1 шт или 2 желтка
  • Соль – щепотка

Ингредиенты для соуса

  • Чеснок – 3 зуб
  • Сливочное масло – 30 гр
  • Тимьян – веточка
  • Шампиньоны – 200 гр
  • Сливки – 200 мл
  • Сыр "Бри" – 1 треугольник
  • Соль – щепотка

Способ приготовления

1. Отваренный в мундире картофель чистим и натираем на мелкой терке.

2. Добавляем яйцо, соль и постепенно всыпаем муку, замешивая мягкое тесто.

3. Разделяем тесто на несколько частей, формируем колбаски и нарезаем их на кусочки по 2-3 см каждый.

Что необычного приготовить с картофелем, если надоели вареники: интересный рецепт

4. По желанию вилкой производим "канавки" для придания красоты изделию.

5. Отправляем ньокки в подсоленный кипяток и отвариваем до готовности. Готовые ньокки – это только что поднявшиеся на поверхность.

6. На сливочном масле обжариваем чеснок несколько секунд, добавляем тимьян для аромата и нарезанные грибы. Тушим до готовности 5-7 мин, добавляем сливки, соль, перец.

Что необычного приготовить с картофелем, если надоели вареники: интересный рецепт

7. Перекладываем ньокки в готовый соус, даем объединиться 1 мин.

Что необычного приготовить с картофелем, если надоели вареники: интересный рецепт

8. Присыпаем зеленью и выкладываем сверху сыр.

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