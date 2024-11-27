Что необычного приготовить с картофелем, если надоели вареники: интересный рецепт
Конечно, вареники – это классика украинской кухни, которая подается на обед или завтрак, в зависимости от того, какая начинка в них используется. Это блюдо присутствует на столах большинства жителей нашей страны и далеко за ее пределами. Но если вареники немного надоели, их можно заменить довольно интересным аналогом.
Именно о нем в Instagram рассказала фудблогер Эмилия Евтушенко. Она показала, как из картофеля приготовить ньокки, подаваемые в сливочном соусе.
Ингредиенты
- Картофель, отварной в мундире – 1 кг
- Мука – 250-300 гр
- Яйцо – 1 шт или 2 желтка
- Соль – щепотка
Ингредиенты для соуса
- Чеснок – 3 зуб
- Сливочное масло – 30 гр
- Тимьян – веточка
- Шампиньоны – 200 гр
- Сливки – 200 мл
- Сыр "Бри" – 1 треугольник
- Соль – щепотка
Способ приготовления
1. Отваренный в мундире картофель чистим и натираем на мелкой терке.
2. Добавляем яйцо, соль и постепенно всыпаем муку, замешивая мягкое тесто.
3. Разделяем тесто на несколько частей, формируем колбаски и нарезаем их на кусочки по 2-3 см каждый.
4. По желанию вилкой производим "канавки" для придания красоты изделию.
5. Отправляем ньокки в подсоленный кипяток и отвариваем до готовности. Готовые ньокки – это только что поднявшиеся на поверхность.
6. На сливочном масле обжариваем чеснок несколько секунд, добавляем тимьян для аромата и нарезанные грибы. Тушим до готовности 5-7 мин, добавляем сливки, соль, перец.
7. Перекладываем ньокки в готовый соус, даем объединиться 1 мин.
8. Присыпаем зеленью и выкладываем сверху сыр.
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