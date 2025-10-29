После сбора урожая яблок многие хозяева сталкиваются с одной проблемой – плоды начинают быстро портиться, сморщиваться или гнить. Но опытные хозяйки знают простой способ, который помогает сохранить яблоки свежими почти до весны. Все, что нужно, – правильно подготовить плоды и создать для них нужные условия хранения.

Редакция FoodOboz расскажет, как правильно хранить яблоки, чтобы они долго оставались свежими.

Как подготовить яблоки к длительному хранению

После сбора урожая яблоки не стоит сразу складывать в ящики. Им нужно дать 2 недели "отдыха" в прохладном месте – под навесом или в подвале. За это время плоды адаптируются, а те, что имеют повреждения или начинают портиться, станут заметными. Их лучше сразу отсортировать.

После этого можно переходить к хранению. Удобнее всего использовать деревянные или пластиковые ящики, но важно не забыть об одной простой детали – застелить дно бумажными полотенцами.

Зачем класть бумажные полотенца на дно ящика

Во время хранения яблоки продолжают созревать, выделяют немного влаги, и внутри ящика может образовываться конденсат. Из-за этого плоды становятся мокрыми и начинают гнить. Бумажные полотенца впитывают лишнюю влагу, благодаря чему яблоки остаются сухими, твердыми и свежими даже через несколько месяцев.

Этот простой прием помогает избежать порчи урожая без использования каких-либо специальных средств.

Что еще поможет сохранить яблоки свежими

Чтобы плоды не пересыхали, возле ящиков стоит поставить открытые емкости с водой. Это поддерживает необходимый уровень влажности в помещении и не дает яблокам сморщиваться.

Также важно соблюдать несколько правил:

не складывайте яблоки больше чем в два слоя;

выбирайте помещение с температурой около +5 °C;

избегайте резких перепадов температуры и сквозняков.

