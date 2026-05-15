Когда обычные котлеты уже надоели, стоит попробовать более интересное блюдо из фарша. Куриные биточки с сырной начинкой и помидорами получаются очень сочными, ароматными и сытными. Для приготовления понадобятся простые продукты, а сам процесс не займет много времени. Такое блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина.

Идея приготовления таможенных куриных биточков из фарша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

куриный фарш – 600 г

хлеб – 2 кусочка

яйцо – 1 шт.

молоко – для замачивания хлеба

соль – по вкусу

специи – по вкусу

плавленый сырок – 2 шт.

сметана – 2 ст.л.

майонез – 1 ст.л.

чеснок – 2 зубчика

помидоры – 2 шт.

твердый сыр – 100 г

Способ приготовления:

1. Замочите кусочки хлеба в молоке на несколько минут, чтобы они стали мягкими. После этого хорошо отожмите их и добавьте к куриному фаршу.

2. Всыпьте соль, специи, добавьте яйцо и тщательно перемешайте массу до однородности. Фарш должен быть мягким и хорошо держать форму.

3. Для сырной начинки натрите плавленые сырки или разомните вилкой. Добавьте сметану, майонез и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте до кремовой консистенции.

4. Застелите противень пергаментом. Сформируйте небольшие биточки и выложите их на противень. Сверху на каждый кусочек выложите сырную массу.

5. Помидоры нарежьте кружочками и положите сверху на биточки. Поставьте блюдо в разогретую духовку и запекайте примерно 20 минут при температуре 180 градусов.

6. После этого достаньте противень, посыпьте биточки тертым твердым сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут, чтобы сверху появилась румяная сырная корочка.

7. Подавайте биточки горячими сразу после приготовления. Они остаются сочными даже после охлаждения, поэтому прекрасно сочетаются и на следующий день.

