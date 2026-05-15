Что приготовить из фарша вместо котлет: рецепт сытных биточков в духовке
Когда обычные котлеты уже надоели, стоит попробовать более интересное блюдо из фарша. Куриные биточки с сырной начинкой и помидорами получаются очень сочными, ароматными и сытными. Для приготовления понадобятся простые продукты, а сам процесс не займет много времени. Такое блюдо отлично подойдет для семейного обеда или ужина.
Идея приготовления таможенных куриных биточков из фарша опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.
Ингредиенты:
- куриный фарш – 600 г
- хлеб – 2 кусочка
- яйцо – 1 шт.
- молоко – для замачивания хлеба
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
- плавленый сырок – 2 шт.
- сметана – 2 ст.л.
- майонез – 1 ст.л.
- чеснок – 2 зубчика
- помидоры – 2 шт.
- твердый сыр – 100 г
Способ приготовления:
1. Замочите кусочки хлеба в молоке на несколько минут, чтобы они стали мягкими. После этого хорошо отожмите их и добавьте к куриному фаршу.
2. Всыпьте соль, специи, добавьте яйцо и тщательно перемешайте массу до однородности. Фарш должен быть мягким и хорошо держать форму.
3. Для сырной начинки натрите плавленые сырки или разомните вилкой. Добавьте сметану, майонез и измельченный чеснок. Хорошо перемешайте до кремовой консистенции.
4. Застелите противень пергаментом. Сформируйте небольшие биточки и выложите их на противень. Сверху на каждый кусочек выложите сырную массу.
5. Помидоры нарежьте кружочками и положите сверху на биточки. Поставьте блюдо в разогретую духовку и запекайте примерно 20 минут при температуре 180 градусов.
6. После этого достаньте противень, посыпьте биточки тертым твердым сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут, чтобы сверху появилась румяная сырная корочка.
7. Подавайте биточки горячими сразу после приготовления. Они остаются сочными даже после охлаждения, поэтому прекрасно сочетаются и на следующий день.
