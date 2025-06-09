Сезон кабачков в разгаре. Такой продукт можно использовать для приготовления разнообразных легких закусок, а также сытного обеда. Отличным вариантом будет сделать запеканку, с добавлением фарша, помидоров и твердого сыра.

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Идея приготовления сытной кабачковой запеканки для обеда опубликована на странице фудблогера retsepty dlya ditey в Instagram. Рецепт максимально простой.

Ингредиенты:

кабачок – 270 г

куриный фарш – 200 г

помидор – 1 шт.

яйца – 2 шт.

молоко – 30 г

твердый сыр – 30 г

соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Нарезать кабачок кружочками.

2. Выложить слоями с фаршем и помидором.

3. Залить яйцами с молоком.

4. Сверху добавить сыр.

5. Готовить в духовке 30-35 минут (первые 25 минут под фольгой).

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