Что приготовить из кабачков на обед: делимся простым рецептом

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Что приготовить из кабачков на обед: делимся простым рецептом

Сезон кабачков в разгаре. Такой продукт можно использовать для приготовления разнообразных легких закусок, а также сытного обеда. Отличным вариантом будет сделать запеканку, с добавлением фарша, помидоров и твердого сыра.

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Идея приготовления сытной кабачковой запеканки для обеда опубликована на странице фудблогера retsepty dlya ditey в Instagram. Рецепт максимально простой.

Что приготовить из кабачков на обед: делимся простым рецептом

Ингредиенты:

  • кабачок – 270 г
  • куриный фарш – 200 г
  • помидор – 1 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 30 г
  • твердый сыр – 30 г
  • соль и специи – по вкусу

Способ приготовления:

Что приготовить из кабачков на обед: делимся простым рецептом

1. Нарезать кабачок кружочками.

Что приготовить из кабачков на обед: делимся простым рецептом

2. Выложить слоями с фаршем и помидором.

Что приготовить из кабачков на обед: делимся простым рецептом

3. Залить яйцами с молоком.

Что приготовить из кабачков на обед: делимся простым рецептом

4. Сверху добавить сыр.

5. Готовить в духовке 30-35 минут (первые 25 минут под фольгой).

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