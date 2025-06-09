Видео дня
Что приготовить из кабачков на обед: делимся простым рецептом
Сезон кабачков в разгаре. Такой продукт можно использовать для приготовления разнообразных легких закусок, а также сытного обеда. Отличным вариантом будет сделать запеканку, с добавлением фарша, помидоров и твердого сыра.
Идея приготовления сытной кабачковой запеканки для обеда опубликована на странице фудблогера retsepty dlya ditey в Instagram. Рецепт максимально простой.
Ингредиенты:
- кабачок – 270 г
- куриный фарш – 200 г
- помидор – 1 шт.
- яйца – 2 шт.
- молоко – 30 г
- твердый сыр – 30 г
- соль и специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Нарезать кабачок кружочками.
2. Выложить слоями с фаршем и помидором.
3. Залить яйцами с молоком.
4. Сверху добавить сыр.
5. Готовить в духовке 30-35 минут (первые 25 минут под фольгой).
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: