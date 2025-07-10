Что приготовить из кабачков за 20 минут: рецепт сытного сезонного блюда
Кабачок – самый популярный овощ каждого лета. Из такого универсального продукта можно приготовить разнообразные закуски и сытные блюда. Одним из таких является вкусный запеченный рулет из кабачкового теста.
Идея приготовления запеченного кабачкового рулета с начинкой опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Начинку можно использовать из рецепта или выбрать другую.
Ингредиенты:
- кабачок – 2 шт.
- сыр твердый – 200 г
- пармезан по желанию – 100 г
- масло – 2 ст.л.
Ингредиенты для начинки:
- крем-сыр
- слабосоленая рыба
- шпинат свежий
- помидоры черри
Способ приготовления:
1. Кабачки нарезать тонкими ломтиками.
2. На пергамент выложить кабачки, сверху натертый твердый сыр и пармезан.
3. Полить ароматным маслом.
4. Запекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.
5. Дать 5 минут остыть.
6. Выложить начинку.
7. Скрутить рулет.
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