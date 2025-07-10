Что приготовить из кабачков за 20 минут: рецепт сытного сезонного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что приготовить из кабачков за 20 минут: рецепт сытного сезонного блюда

Кабачок – самый популярный овощ каждого лета. Из такого универсального продукта можно приготовить разнообразные закуски и сытные блюда. Одним из таких является вкусный запеченный рулет из кабачкового теста.

Идея приготовления запеченного кабачкового рулета с начинкой опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Начинку можно использовать из рецепта или выбрать другую.

Что приготовить из кабачков за 20 минут: рецепт сытного сезонного блюда

Ингредиенты:

  • кабачок – 2 шт.
  • сыр твердый – 200 г
  • пармезан по желанию – 100 г
  • масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

  • крем-сыр
  • слабосоленая рыба
  • шпинат свежий
  • помидоры черри

Способ приготовления:

Что приготовить из кабачков за 20 минут: рецепт сытного сезонного блюда

1. Кабачки нарезать тонкими ломтиками.

2. На пергамент выложить кабачки, сверху натертый твердый сыр и пармезан.

Что приготовить из кабачков за 20 минут: рецепт сытного сезонного блюда

3. Полить ароматным маслом.

4. Запекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.

Что приготовить из кабачков за 20 минут: рецепт сытного сезонного блюда

5. Дать 5 минут остыть.

6. Выложить начинку.

Что приготовить из кабачков за 20 минут: рецепт сытного сезонного блюда

7. Скрутить рулет.

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