Кабачок – самый популярный овощ каждого лета. Из такого универсального продукта можно приготовить разнообразные закуски и сытные блюда. Одним из таких является вкусный запеченный рулет из кабачкового теста.

Идея приготовления запеченного кабачкового рулета с начинкой опубликована на странице фудблогера Ольги Рябенко (olga riabenko) в Instagram. Начинку можно использовать из рецепта или выбрать другую.

Ингредиенты:

кабачок – 2 шт.

сыр твердый – 200 г

пармезан по желанию – 100 г

масло – 2 ст.л.

Ингредиенты для начинки:

крем-сыр

слабосоленая рыба

шпинат свежий

помидоры черри

Способ приготовления:

1. Кабачки нарезать тонкими ломтиками.

2. На пергамент выложить кабачки, сверху натертый твердый сыр и пармезан.

3. Полить ароматным маслом.

4. Запекать при температуре 180 градусов 15-20 минут.

5. Дать 5 минут остыть.

6. Выложить начинку.

7. Скрутить рулет.

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