Куриное филе, запечённое с картофелем, сладким перцем и сыром – простое домашнее блюдо, не требующее сложных кулинарных навыков. Все ингредиенты готовятся одновременно в духовке, что значительно упрощает процесс. Такой вариант ужина позволяет получить полноценное блюдо без лишних хлопот и большого количества грязной посуды.

Идея приготовления сочного куриного филе с овощами на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

сладкий перец – 3 шт.

картофель – 4 шт.

лук – 2 шт.

чеснок – 4-6 зубчиков

растительное масло – 2 ст.л.

твёрдый сыр – 150 г

соль – по вкусу

специи – по вкусу

свежая зелень – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе промойте и нарежьте небольшими кусочками. Картофель очистите и нарежьте кубиками или тонкими ломтиками. Лук нарежьте полукольцами, а сладкий перец — полосками.

2. В большой миске смешайте мясо и подготовленные овощи.

3. Добавьте измельченный чеснок, масло, соль и любимые специи. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись специями.

4. Застелите противень пергаментом и выложите подготовленную смесь ровным слоем.

5. Поставьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35–40 минут.

6. Твердый сыр натрите на крупной терке. По истечении основного времени запекания достаньте противень, равномерно посыпьте блюдо сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут. За это время сыр расплавится и образует аппетитную золотистую корочку.

7. Перед подачей посыпьте готовое блюдо свежей зеленью. Куриное филе с овощами и сыром лучше всего вкусно сразу после приготовления.

8. Такой ужин получается сытным, ароматным и станет отличным решением для тех, кто ищет простой рецепт из куриного филе на каждый день.

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