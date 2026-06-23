Что приготовить из куриного филе на ужин: быстрый рецепт
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Куриное филе, запечённое с картофелем, сладким перцем и сыром – простое домашнее блюдо, не требующее сложных кулинарных навыков. Все ингредиенты готовятся одновременно в духовке, что значительно упрощает процесс. Такой вариант ужина позволяет получить полноценное блюдо без лишних хлопот и большого количества грязной посуды.
Идея приготовления сочного куриного филе с овощами на ужин опубликована на странице marafon18 6 в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г
- сладкий перец – 3 шт.
- картофель – 4 шт.
- лук – 2 шт.
- чеснок – 4-6 зубчиков
- растительное масло – 2 ст.л.
- твёрдый сыр – 150 г
- соль – по вкусу
- специи – по вкусу
- свежая зелень – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе промойте и нарежьте небольшими кусочками. Картофель очистите и нарежьте кубиками или тонкими ломтиками. Лук нарежьте полукольцами, а сладкий перец — полосками.
2. В большой миске смешайте мясо и подготовленные овощи.
3. Добавьте измельченный чеснок, масло, соль и любимые специи. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись специями.
4. Застелите противень пергаментом и выложите подготовленную смесь ровным слоем.
5. Поставьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35–40 минут.
6. Твердый сыр натрите на крупной терке. По истечении основного времени запекания достаньте противень, равномерно посыпьте блюдо сыром и верните в духовку еще на 5–7 минут. За это время сыр расплавится и образует аппетитную золотистую корочку.
7. Перед подачей посыпьте готовое блюдо свежей зеленью. Куриное филе с овощами и сыром лучше всего вкусно сразу после приготовления.
8. Такой ужин получается сытным, ароматным и станет отличным решением для тех, кто ищет простой рецепт из куриного филе на каждый день.
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