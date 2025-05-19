Что приготовить из куриного филе на ужин: вариант очень элементарного и сытного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что приготовить из куриного филе на ужин: вариант очень элементарного и сытного блюда

Куриное филе – очень нежное мясо, которое достаточно легко пересушить. Но если воспользоваться следующим рецептом, вы сможете сделать действительно идеальное блюдо, которое прекрасно подойдет на ужин.

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Идея приготовления сочных куриных рулетиков на ужин опубликована на странице фудблогера Виктории с ником viktoriia chui в Instagram. Можно подавать со свежим салатом и любым гарниром.

Что приготовить из куриного филе на ужин: вариант очень элементарного и сытного блюда

Ингредиенты:

  • куриные филе – 2 шт.
  • сыр – 200 г
  • бекон
  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Что приготовить из куриного филе на ужин: вариант очень элементарного и сытного блюда

1. Куриное филе хорошо помыть и посушить.

2. Нарезать вдоль на слайсы и немного отбить.

Что приготовить из куриного филе на ужин: вариант очень элементарного и сытного блюда

3. Посолить и поперчить.

4. На каждое филе выложить по кусочку сыра, завернуть в рулетик.

Что приготовить из куриного филе на ужин: вариант очень элементарного и сытного блюда

5. Каждый рулетик обернуть в бекон.

Что приготовить из куриного филе на ужин: вариант очень элементарного и сытного блюда

6. Выложить на застеленный пергаментом противень.

Что приготовить из куриного филе на ужин: вариант очень элементарного и сытного блюда

7. Готовить при температуре 180 градусов 25-30 минут.

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