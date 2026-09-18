Что приготовить из куриных сердечек: простой рецепт шашлычков в духовке

Куриные сердечки можно приготовить не только на сковороде. Если замариновать их в сметане, горчице и специях, а затем запечь на шпажках, получится аппетитное блюдо с насыщенным вкусом. Такой вариант подойдет и для обычного ужина, и для праздничного стола. Готовится все довольно просто, а основное время занимает маринование.

Идея приготовления вкусного шашлыка из куриных сердечек опубликована на странице alina.papusha в Instagram.

Ингредиенты:

куриные сердечки – 1 кг.

горчица – 1 ч.л.

сметана – 1 ст.л.

соевый соус – 1 ст.л.

мед – 1 ч.л.

паприка – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

сушеный чеснок – по вкусу

хмели-сунели – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Перед началом приготовления куриные сердечки нужно хорошо промыть и очистить. Удалите сосуды и лишний жир, чтобы подготовленные кусочки было удобно нанизывать на шпажки. После этого сердечки нужно обсушить бумажным полотенцем.

2. Для маринада в отдельной миске смешайте горчицу, сметану и соевый соус. Добавьте паприку, черный перец, сушеный чеснок и хмели-сунели.

3. При необходимости добавьте немного соли, учитывая, что соевый соус уже имеет соленый вкус. В конце добавьте мед и хорошо перемешайте маринад.

4. Переложите куриные сердечки в миску с маринадом и тщательно перемешайте, чтобы соус равномерно покрыл каждый кусочек. Накройте посуду и оставьте в холодильнике примерно на один час. За это время сердечки пропитаются специями и приобретут более яркий вкус.

5. После маринования нанизайте сердечки на деревянные шпажки. Чтобы они не подгорели во время запекания, шпажки можно заранее замочить в воде.

6. Выложите шашлычки на форму или противень так, чтобы они не лежали непосредственно в маринаде. Поставьте в разогретую до 160 градусов духовку и запекайте примерно 10 минут.

7. Затем увеличьте температуру до 180 градусов и готовьте ещё около 5 минут. За это время поверхность должна хорошо подрумяниться.

8. Готовые шашлычки из куриных сердечек подавайте горячими. К ним хорошо подойдет свежий овощной салат, зелень или другой легкий гарнир.

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