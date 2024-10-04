Лаваш может быть основой для приготовления очень вкусных и сытных блюд для завтрака и перекуса. Еще из него можно приготовить десерт, например, "Наполеон".

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Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных и вкусных "конвертиков" из лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

Лаваш – 3 листа

Твердый сыр – 200

Зеленый лук – большой пучок

Яйцо – 2 шт

Молоко – 50 мл

Соль

Способ приготовления:

1. Лаваш нарежьте на полоски шириной 10 см.

2. Измельченный лук смешайте с тертым сыром, посолите и хорошо перемешайте.

3. На каждую полоску лаваша выложите по одной столовой ложке начинки и сверните конвертиком.

4. Каждый треугольник обмокните во взбитых яйцах с молоком и обжарьте на небольшом количестве растительного масла по 3- 4 минутки с каждой стороны.

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