Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытных "конвертиков"

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
1,2 т.
Рецепт блюда

Лаваш может быть основой для приготовления очень вкусных и сытных блюд для завтрака и перекуса. Еще из него можно приготовить десерт, например, "Наполеон".

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Что приготовить из лаваша

Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных и вкусных "конвертиков" из лаваша, с сырной начинкой.

Ингредиенты:

  • Лаваш – 3 листа
  • Твердый сыр – 200
  • Зеленый лук – большой пучок
  • Яйцо – 2 шт
  • Молоко – 50 мл
  • Соль

Способ приготовления:

1. Лаваш нарежьте на полоски шириной 10 см.

Лаваш для блюда

2. Измельченный лук смешайте с тертым сыром, посолите и хорошо перемешайте.

Начинка для закуски

3. На каждую полоску лаваша выложите по одной столовой ложке начинки и сверните конвертиком.

Приготовление блюда

4. Каждый треугольник обмокните во взбитых яйцах с молоком и обжарьте на небольшом количестве растительного масла по 3- 4 минутки с каждой стороны.

Готовое блюдо

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