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Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт сытных "конвертиков"
Лаваш может быть основой для приготовления очень вкусных и сытных блюд для завтрака и перекуса. Еще из него можно приготовить десерт, например, "Наполеон".
Редакция FoodOboz делится рецептом очень сытных и вкусных "конвертиков" из лаваша, с сырной начинкой.
Ингредиенты:
- Лаваш – 3 листа
- Твердый сыр – 200
- Зеленый лук – большой пучок
- Яйцо – 2 шт
- Молоко – 50 мл
- Соль
Способ приготовления:
1. Лаваш нарежьте на полоски шириной 10 см.
2. Измельченный лук смешайте с тертым сыром, посолите и хорошо перемешайте.
3. На каждую полоску лаваша выложите по одной столовой ложке начинки и сверните конвертиком.
4. Каждый треугольник обмокните во взбитых яйцах с молоком и обжарьте на небольшом количестве растительного масла по 3- 4 минутки с каждой стороны.
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