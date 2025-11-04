Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек с начинкой за 5 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,6 т.
Лаваш – очень универсальный продукт, который может быть основой для многих блюд, начиная от трубочек, заканчивая пирогами и даже тортом "Наполеон". Еще из лаваша можно сделать полезные и вкусные чипсы.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с куриным мясом и овощами. 

Ингредиенты: 

  • 2 лаваша
  • 400 г куриного филе
  • луковица 1 шт.
  • перец 1 шт. 
  • 120 г сливок(20%)
  • 40 г тертого сыра
  • 10 г масла
  • соль, перец, молотый кориандр, сушеный чеснок

Для панировки:

  • 40-50 г кукурузных хлопьев или панировочных сухарей
  • 2 яйца

Способ приготовления: 

1. Вливаем масло, бросаем нарезанную курицу и жарим 6 минут. Добавляем лук, перемешивая жарим еще 4 минуты. Добавляем нарезанный перец еще тушим 5 минут.  Вливаем не жирные сливки, добавляем кориандр, сушеный чеснок, соль и перец и тертый сыр. Вымешиваем и тушим несколько минут.

2. Режем каждый лаваш на 3-4 полоски. На лаваш выкладываем начинку и скручиваем в трубочку. Которую панируем – сначала обваливаем в яйце, а после в давленых кукурузных хлопьях без сахара, или панировочных сухарях.

3. Запекаем при 180С примерно 12-15 минут до румяности лавашей. И подаем горячим!

