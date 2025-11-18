Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек с сытной начинкой

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
654
Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек с сытной начинкой

Лаваш – идеальный продукт для приготовления очень вкусных закусок, шаурмы, пирогов, запеканок. Еще лаваш может быть основой для выпечки и десертов. 

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек с сытной начинкой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с мясом и овощами.

Ингредиенты:

  • Куриное филе 350-400 г
  • Укроп и петрушка
  • Сладкий перец (красный и желтый) 2 шт.
  • Грибы 120 г
  • Твердый сыр 200 г
  • Майонез 2 ст. л
  • Сметана  2 ст.л
  • Соль, перец по вкусу
  • Сушеный чеснок 1 ч.л
  • Лаваш (обычный тонкий)  2-3 шт
  • Масло для жарки

Способ приготовления: 

1. Перец нарежьте полосками, грибы произвольно и обжарьте на небольшом количестве масла. В конце немного посолите и снимите с огня.

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек с сытной начинкой

2. Куриное филе отварить и порвать мясо на волокна. В миске смешайте курицу, перец с грибами, измельченную зелень, натертый сыр, майонез, сметану, соль и перец.

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек с сытной начинкой

3. На кусок лаваша выложите начинку, заверните рулетиком.

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек с сытной начинкой

4. Обжарьте рулетики на растительном масле до золотистой корочки, переворачивая. Подавайте сразу, пока еще хрустящие. Но можно разогревать на сковородке!

Что приготовить из лаваша для перекуса: рецепт вкусных трубочек с сытной начинкой

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты