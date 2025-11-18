Лаваш – идеальный продукт для приготовления очень вкусных закусок, шаурмы, пирогов, запеканок. Еще лаваш может быть основой для выпечки и десертов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с мясом и овощами.

Ингредиенты:

Куриное филе 350-400 г

Укроп и петрушка

Сладкий перец (красный и желтый) 2 шт.

Грибы 120 г

Твердый сыр 200 г

Майонез 2 ст. л

Сметана 2 ст.л

Соль, перец по вкусу

Сушеный чеснок 1 ч.л

Лаваш (обычный тонкий) 2-3 шт

Масло для жарки

Способ приготовления:

1. Перец нарежьте полосками, грибы произвольно и обжарьте на небольшом количестве масла. В конце немного посолите и снимите с огня.

2. Куриное филе отварить и порвать мясо на волокна. В миске смешайте курицу, перец с грибами, измельченную зелень, натертый сыр, майонез, сметану, соль и перец.

3. На кусок лаваша выложите начинку, заверните рулетиком.

4. Обжарьте рулетики на растительном масле до золотистой корочки, переворачивая. Подавайте сразу, пока еще хрустящие. Но можно разогревать на сковородке!

