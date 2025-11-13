Лаваш – отличная основа для приготовления вкусных закусок, пирогов с солеными и сладкими начинками. Еще из него можно приготовить очень вкусный "Наполеон" и чипсы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного пирога из лаваша, с мясным фаршем.

Ингредиенты:

Лаваш (тортилья) круглый 5 шт (в зависимости от размера формы);

Фарш (любой) 600 г

Кабачок 1 шт

Зеленый лук

Петрушка

Соль, перец по вкусу

Хмели-сунели 1 ч.л

Яйца 3 шт

Сыр твердый 200 г

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить натертый кабачок, зеленый лук, петрушку, соль, перец, хмели-сунели. Все тщательно смешать.

2. Выложить фарш на лаваши. Свернуть и нарезать на ровные кусочки. Форму смазать маслом и выложить лаваш.

3. Взбить яйца и добавить натертый сыр. Вылить все равномерно на лаваш. По желанию можно сверху посыпать еще дополнительно сыром.

4. Запекать при температуре 180С 45 минут до румяного цвета.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: