Что приготовить из лаваша для сытного перекуса: делимся рецептом блюда, которое понравится всем

Лаваш – отличная основа для приготовления вкусных закусок, пирогов с солеными и сладкими начинками. Еще из него можно приготовить очень вкусный "Наполеон" и чипсы. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытного и вкусного пирога из лаваша, с мясным фаршем. 

Ингредиенты:

  • Лаваш (тортилья) круглый 5 шт (в зависимости от размера формы);
  • Фарш (любой) 600 г 
  • Кабачок 1 шт
  • Зеленый лук
  • Петрушка
  • Соль, перец  по вкусу
  • Хмели-сунели 1 ч.л
  • Яйца 3 шт
  • Сыр твердый 200 г

Способ приготовления: 

1. К фаршу добавить натертый кабачок, зеленый лук, петрушку, соль, перец, хмели-сунели. Все тщательно смешать.

2. Выложить фарш на лаваши. Свернуть и нарезать на ровные кусочки. Форму смазать маслом и выложить лаваш.

3. Взбить яйца и добавить натертый сыр. Вылить все равномерно на лаваш. По желанию можно сверху посыпать еще дополнительно сыром.

4. Запекать при температуре 180С 45 минут до румяного цвета.

