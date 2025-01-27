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Что приготовить из лаваша и крабовых палочек: рецепт самого простой закуски на скорую руку
Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, пирогов и даже десертов. Еще лаваш можно приготовить дома из воды и муки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и вкусного блюда из лаваша, с крабовыми палочками, овощами и соусом.
Ингредиенты:
- капуста
- огурцы
- помидоры
- кукуруза
- крабовые палочки
- соус (майонез, горчица в зернах, чеснок, укроп)
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте крабовые палочки, овощи.
2. Смешайте все для соуса.
3. Смажьте лаваш соусом, сверху выложите крабовые палочки, овощи, снова соус, и сверните лаваш.
4. Обжарьте на сухой сковороде, разрежьте пополам.
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