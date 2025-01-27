Что приготовить из лаваша и крабовых палочек: рецепт самого простой закуски на скорую руку

Ирина Мельниченко
NewsLife
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Рецепт рулета

Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, пирогов и даже десертов. Еще лаваш можно приготовить дома из воды и муки.

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Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и вкусного блюда из лаваша, с крабовыми палочками, овощами и соусом.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • капуста
  • огурцы
  • помидоры
  • кукуруза
  • крабовые палочки
  • соус (майонез, горчица в зернах, чеснок, укроп)
  • соль

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки, овощи.

Начинка для лаваша

2. Смешайте все для соуса.

Соус для блюда

3. Смажьте лаваш соусом, сверху выложите крабовые палочки, овощи, снова соус, и сверните лаваш.

Приготовление блюда

4. Обжарьте на сухой сковороде, разрежьте пополам.

Готовое блюдо

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