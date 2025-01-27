Лаваш – идеальный продукт для приготовления вкусных закусок, а также запеканок, пирогов и даже десертов. Еще лаваш можно приготовить дома из воды и муки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простого и вкусного блюда из лаваша, с крабовыми палочками, овощами и соусом.

Ингредиенты:

капуста

огурцы

помидоры

кукуруза

крабовые палочки

соус (майонез, горчица в зернах, чеснок, укроп)

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте крабовые палочки, овощи.

2. Смешайте все для соуса.

3. Смажьте лаваш соусом, сверху выложите крабовые палочки, овощи, снова соус, и сверните лаваш.

4. Обжарьте на сухой сковороде, разрежьте пополам.

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