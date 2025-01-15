Яйца и лаваш – очень простые и при этом вкусные продукты, которые могут быть основой для приготовления вкусных и легких блюд для обеда, перекуса.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из яиц, тортитьи, с крем-сыром и ветчиной.

Ингредиенты:

шампиньоны

яйца

сыр

тортилья или лаваш

крем-сыр

ветчина

листья салата

Способ приготовления:

1. Поджарьте грибы, влейте сверху взбитые яйца.

2. Сверху выложите тортилью, переверните, сверху выложите крем-сыр, ветчину, листья салата и посыпьте тертым сыром.

3. Сверните пополам и порежьте.

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