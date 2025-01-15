Что приготовить из лаваша и яиц: простой рецепт сытного блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Яйца и лаваш – очень простые и при этом вкусные продукты, которые могут быть основой для приготовления вкусных и легких блюд для обеда, перекуса. 

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Блюдо из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из яиц, тортитьи, с крем-сыром и ветчиной. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • шампиньоны
  • яйца
  • сыр
  • тортилья или лаваш
  • крем-сыр
  • ветчина
  • листья салата

Способ приготовления: 

1. Поджарьте грибы, влейте сверху взбитые яйца. 

Приготовление блюда

2. Сверху выложите тортилью, переверните, сверху выложите крем-сыр, ветчину, листья салата и посыпьте тертым сыром.

Начинка для рулета

3. Сверните пополам и порежьте. 

Готовое блюдо

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