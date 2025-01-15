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Что приготовить из лаваша и яиц: простой рецепт сытного блюда за 5 минут
Яйца и лаваш – очень простые и при этом вкусные продукты, которые могут быть основой для приготовления вкусных и легких блюд для обеда, перекуса.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного рулета из яиц, тортитьи, с крем-сыром и ветчиной.
Ингредиенты:
- шампиньоны
- яйца
- сыр
- тортилья или лаваш
- крем-сыр
- ветчина
- листья салата
Способ приготовления:
1. Поджарьте грибы, влейте сверху взбитые яйца.
2. Сверху выложите тортилью, переверните, сверху выложите крем-сыр, ветчину, листья салата и посыпьте тертым сыром.
3. Сверните пополам и порежьте.
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