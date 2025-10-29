Что приготовить из лаваша и яиц: рецепт сытного и бюджетного блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Что приготовить из лаваша и яиц: рецепт сытного и бюджетного блюда для завтрака и перекуса

Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса и завтрака, идеальными продуктами для этого будут яйца, лаваш, сыр, овощи. 

Что приготовить из лаваша и яиц: рецепт сытного и бюджетного блюда для завтрака и перекуса

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного омлета из с лавашем, помидорами и сыром. 

Что приготовить из лаваша и яиц: рецепт сытного и бюджетного блюда для завтрака и перекуса

Ингредиенты:

  • лаваш
  • яйца
  • помидор
  • специи 
  • сыр твердый 

Способ приготовления: 

1. Обжарьте помидоры, вылейте сверху яйца, выложите лаваш.

Что приготовить из лаваша и яиц: рецепт сытного и бюджетного блюда для завтрака и перекуса

2. Переверните, посыпьте сыром и добавьте авокадо.

Что приготовить из лаваша и яиц: рецепт сытного и бюджетного блюда для завтрака и перекуса

Порежьте и подавайте! 

Что приготовить из лаваша и яиц: рецепт сытного и бюджетного блюда для завтрака и перекуса

