Видео дня
Что приготовить из лаваша и яиц: рецепт сытного и бюджетного блюда для завтрака и перекуса
Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса и завтрака, идеальными продуктами для этого будут яйца, лаваш, сыр, овощи.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного омлета из с лавашем, помидорами и сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- яйца
- помидор
- специи
- сыр твердый
Способ приготовления:
1. Обжарьте помидоры, вылейте сверху яйца, выложите лаваш.
2. Переверните, посыпьте сыром и добавьте авокадо.
Порежьте и подавайте!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: