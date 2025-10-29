Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для перекуса и завтрака, идеальными продуктами для этого будут яйца, лаваш, сыр, овощи.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного омлета из с лавашем, помидорами и сыром.

Ингредиенты:

лаваш

яйца

помидор

специи

сыр твердый

Способ приготовления:

1. Обжарьте помидоры, вылейте сверху яйца, выложите лаваш.

2. Переверните, посыпьте сыром и добавьте авокадо.

Порежьте и подавайте!

