Если у вас есть лаваш – сытному обеду быть. Из такой основы можно сделать очень вкусный пирог. Для начинки используйте мясной фарш, а также некоторые овощи.

Идея приготовления сытного пирога из лаваша для обеда опубликована на странице фудблогера bouquet of bruschettas в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш тонкий – 1 лист

фарш (говяжий, куриный, индюшачий или смешанный) – 300 г

лук – 1 средний (порезать или натереть)

томатная паста 1 ст.л. + вода ½ стакана (или 1 натертый томат)

соль, перец - по вкусу

сухой чеснок, кумин или паприка – по желанию

Ингредиенты для заливки:

яйца – 2 шт.

сметана/йогурт – 2 ст. л.

сулугуни/моцарелла – 80 г (натереть)

масло/масло – для формы

Способ приготовления:

1. Смешать фарш, лук, томатную пасту, воду, специи.

2. Лаваш смазать начинкой.

3. Свернуть в рулет.

4. Нарезать рулет на кусочки 4-5 см.

5. Выложить в смазанную форму плотно друг к другу.

6. Залить смесью из яиц, сметаны и сыра.

7. Запекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.

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