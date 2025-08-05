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Что приготовить из лаваша на обед: получится очень сытно
Если у вас есть лаваш – сытному обеду быть. Из такой основы можно сделать очень вкусный пирог. Для начинки используйте мясной фарш, а также некоторые овощи.
Идея приготовления сытного пирога из лаваша для обеда опубликована на странице фудблогера bouquet of bruschettas в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш тонкий – 1 лист
- фарш (говяжий, куриный, индюшачий или смешанный) – 300 г
- лук – 1 средний (порезать или натереть)
- томатная паста 1 ст.л. + вода ½ стакана (или 1 натертый томат)
- соль, перец - по вкусу
- сухой чеснок, кумин или паприка – по желанию
Ингредиенты для заливки:
- яйца – 2 шт.
- сметана/йогурт – 2 ст. л.
- сулугуни/моцарелла – 80 г (натереть)
- масло/масло – для формы
Способ приготовления:
1. Смешать фарш, лук, томатную пасту, воду, специи.
2. Лаваш смазать начинкой.
3. Свернуть в рулет.
4. Нарезать рулет на кусочки 4-5 см.
5. Выложить в смазанную форму плотно друг к другу.
6. Залить смесью из яиц, сметаны и сыра.
7. Запекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.
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