Что приготовить из лаваша на обед: получится очень сытно

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
72
Что приготовить из лаваша на обед: получится очень сытно

Если у вас есть лаваш – сытному обеду быть. Из такой основы можно сделать очень вкусный пирог. Для начинки используйте мясной фарш, а также некоторые овощи.

Идея приготовления сытного пирога из лаваша для обеда опубликована на странице фудблогера bouquet of bruschettas в Instagram.

Что приготовить из лаваша на обед: получится очень сытно

Ингредиенты:

  • лаваш тонкий – 1 лист
  • фарш (говяжий, куриный, индюшачий или смешанный) – 300 г
  • лук – 1 средний (порезать или натереть)
  • томатная паста 1 ст.л. + вода ½ стакана (или 1 натертый томат)
  • соль, перец - по вкусу
  • сухой чеснок, кумин или паприка – по желанию

Ингредиенты для заливки:

  • яйца – 2 шт.
  • сметана/йогурт – 2 ст. л.
  • сулугуни/моцарелла – 80 г (натереть)
  • масло/масло – для формы

Способ приготовления:

Что приготовить из лаваша на обед: получится очень сытно

1. Смешать фарш, лук, томатную пасту, воду, специи.

2. Лаваш смазать начинкой.

Что приготовить из лаваша на обед: получится очень сытно

3. Свернуть в рулет.

4. Нарезать рулет на кусочки 4-5 см.

Что приготовить из лаваша на обед: получится очень сытно

5. Выложить в смазанную форму плотно друг к другу.

Что приготовить из лаваша на обед: получится очень сытно

6. Залить смесью из яиц, сметаны и сыра.

7. Запекать при температуре 180 градусов 35-40 минут.

Что приготовить из лаваша на обед: получится очень сытно

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты