Рулеты из лаваша давно стали популярной домашней закуской благодаря простоте приготовления и большому количеству вариантов начинок. Этот рецепт сочетает нежный вкус икорной намазки, сочный огурец, крабовые палочки и корейскую морковь. В результате получается сытное блюдо, которое подходит как для праздничного стола, так и для повседневного перекуса.

Идея приготовления сытного рулета из лаваша опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 1 шт.

икорная намазка или икра мойвы – 1 упаковка

крабовые палочки – 1 упаковка

свежий огурец – 1 шт.

корейская морковь – 100–150 г

консервированная кукуруза – по желанию

Способ приготовления:

1. Разверните лаваш на рабочей поверхности и равномерно смажьте его икорной намазкой по всей площади.

2. По одному краю выложите крабовые палочки. Огурец нарежьте тонкой соломкой и равномерно распределите поверх намазки.

3. Добавьте корейскую морковь. По желанию можно дополнить начинку консервированной кукурузой, которая сделает вкус более насыщенным.

4. Аккуратно и максимально плотно сверните лаваш в рулет. Это поможет получить красивые ровные кусочки после нарезки.

5. Заверните рулет в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 2–3 часа. За это время лаваш пропитается начинкой, станет мягким и легко нарезаться.

6. Перед подачей нарежьте рулет порционными кусочками одинаковой толщины и выложите на тарелку.

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