Что приготовить из лаваша: рецепт сытного рулета с икрой и крабовыми палочками
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Рулеты из лаваша давно стали популярной домашней закуской благодаря простоте приготовления и большому количеству вариантов начинок. Этот рецепт сочетает нежный вкус икорной намазки, сочный огурец, крабовые палочки и корейскую морковь. В результате получается сытное блюдо, которое подходит как для праздничного стола, так и для повседневного перекуса.
Идея приготовления сытного рулета из лаваша опубликована на странице фудблогера ukrainska hospodynia в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 1 шт.
- икорная намазка или икра мойвы – 1 упаковка
- крабовые палочки – 1 упаковка
- свежий огурец – 1 шт.
- корейская морковь – 100–150 г
- консервированная кукуруза – по желанию
Способ приготовления:
1. Разверните лаваш на рабочей поверхности и равномерно смажьте его икорной намазкой по всей площади.
2. По одному краю выложите крабовые палочки. Огурец нарежьте тонкой соломкой и равномерно распределите поверх намазки.
3. Добавьте корейскую морковь. По желанию можно дополнить начинку консервированной кукурузой, которая сделает вкус более насыщенным.
4. Аккуратно и максимально плотно сверните лаваш в рулет. Это поможет получить красивые ровные кусочки после нарезки.
5. Заверните рулет в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 2–3 часа. За это время лаваш пропитается начинкой, станет мягким и легко нарезаться.
6. Перед подачей нарежьте рулет порционными кусочками одинаковой толщины и выложите на тарелку.
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