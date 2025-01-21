Что приготовить из лосося, чтобы рыба не была сухой: вкусные шарики, которые удобно есть
Любое основное блюдо, или готовящаяся закуска с добавлением лосося – практически произведение кулинарного искусства. При правильном приготовлении и сочетании ингредиентов эта рыба раскрывает свой невероятный вкус, который точно понравится всем.
Как приготовить вкусные шарики из лосося, чтобы их полюбили даже ненавидящие рыбу, в Instagram рассказала фудблогер с ником. Они никогда не получатся сухими, если точно следовать советам кулинара.
Ингредиенты
- Филе лосося запеченное – 100 гр
- Картофель вареный – 200 гр
- Сыр твердый – 50 гр
- Панировочные сухари – 30 гр
- Сухой чеснок
- Укроп
- Оливковое масло
Способ приготовления
1. Запеченное филе лосося и вареный картофель размять вилкой.
2. Добавить тертый сыр, панировочные сухари, специи и хорошо перемешать.
3. Сформировать руками шарики и выложить на противень с пергаментом.
4. Добавить немного оливкового масла и выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 15-20 минут до золотистости.
5. Подавать охлажденными со сметаной или греческим йогуртом.
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