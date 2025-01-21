Любое основное блюдо, или готовящаяся закуска с добавлением лосося – практически произведение кулинарного искусства. При правильном приготовлении и сочетании ингредиентов эта рыба раскрывает свой невероятный вкус, который точно понравится всем.

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Как приготовить вкусные шарики из лосося, чтобы их полюбили даже ненавидящие рыбу, в Instagram рассказала фудблогер с ником. Они никогда не получатся сухими, если точно следовать советам кулинара.

Ингредиенты

Филе лосося запеченное – 100 гр

Картофель вареный – 200 гр

Сыр твердый – 50 гр

Панировочные сухари – 30 гр

Сухой чеснок

Укроп

Оливковое масло

Способ приготовления

1. Запеченное филе лосося и вареный картофель размять вилкой.

2. Добавить тертый сыр, панировочные сухари, специи и хорошо перемешать.

3. Сформировать руками шарики и выложить на противень с пергаментом.

4. Добавить немного оливкового масла и выпекать в разогретой духовке при 180 градусах 15-20 минут до золотистости.

5. Подавать охлажденными со сметаной или греческим йогуртом.

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