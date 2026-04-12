Если после приготовления паски у вас остались белки – из них можно сделать полноценный десерт. И его даже не придется выпекать. Выложите все в креманку и поместите в холодильник для застывания.

Идея приготовления шоколадного мусса из остатков белков опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

4 белка

200 мл. сливок (30-33%)

150 г черного шоколада

50 г сахара

щепотка соли

Способ приготовления:

1. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке (импульсами), дать немного остыть.

2. Белки взбить со щепоткой соли до легкой пены.

3. Затем постепенно добавить сахар и взбить до устойчивых пиков.

4. В отдельной миске взбить холодные сливки до кремовой, густой текстуры (но важно не переусердствовать).

5. К сливкам осторожно вмешать растопленный шоколад.

6. Далее аккуратно ввести взбитые белки – лопаткой, снизу вверх, чтобы сохранить воздушность.

7. Разложить по стаканам и поставить в холодильник минимум на 2 часа.

