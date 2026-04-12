Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Что приготовить из остатков белков: вкусный десерт без выпекания

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
72
Что приготовить из остатков белков: вкусный десерт без выпекания

Если после приготовления паски у вас остались белки – из них можно сделать полноценный десерт. И его даже не придется выпекать. Выложите все в креманку и поместите в холодильник для застывания.

Идея приготовления шоколадного мусса из остатков белков опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.

Ингредиенты:

  • 4 белка
  • 200 мл. сливок (30-33%)
  • 150 г черного шоколада
  • 50 г сахара
  • щепотка соли

Способ приготовления:

1. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке (импульсами), дать немного остыть.

2. Белки взбить со щепоткой соли до легкой пены.

3. Затем постепенно добавить сахар и взбить до устойчивых пиков.

4. В отдельной миске взбить холодные сливки до кремовой, густой текстуры (но важно не переусердствовать).

5. К сливкам осторожно вмешать растопленный шоколад.

6. Далее аккуратно ввести взбитые белки – лопаткой, снизу вверх, чтобы сохранить воздушность.

7. Разложить по стаканам и поставить в холодильник минимум на 2 часа.

Сейчас мы готовим

Все рецепты