Что приготовить из остатков белков: вкусный десерт без выпекания
Если после приготовления паски у вас остались белки – из них можно сделать полноценный десерт. И его даже не придется выпекать. Выложите все в креманку и поместите в холодильник для застывания.
Идея приготовления шоколадного мусса из остатков белков опубликована на странице фудблогера yuliia.senych в Instagram.
Ингредиенты:
- 4 белка
- 200 мл. сливок (30-33%)
- 150 г черного шоколада
- 50 г сахара
- щепотка соли
Способ приготовления:
1. Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке (импульсами), дать немного остыть.
2. Белки взбить со щепоткой соли до легкой пены.
3. Затем постепенно добавить сахар и взбить до устойчивых пиков.
4. В отдельной миске взбить холодные сливки до кремовой, густой текстуры (но важно не переусердствовать).
5. К сливкам осторожно вмешать растопленный шоколад.
6. Далее аккуратно ввести взбитые белки – лопаткой, снизу вверх, чтобы сохранить воздушность.
7. Разложить по стаканам и поставить в холодильник минимум на 2 часа.
