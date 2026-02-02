Если у вас осталось картофельное пюре после обеда или ужина – приготовьте зразы. Такие пирожки получаются очень сытными и не требуют особой технологии. Просто заверните в картофельное тесто начинку и пожарьте на сковородке – получится очень вкусно.

Идея приготовления сытных картофельных зраз с начинкой опубликована на странице фудблогера nata.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

700 г картофельного пюре

1 яйцо

3-4 ст.л. муки + на подпил поверхности

соль, перец

Ингредиенты для начинки:

1 луковица

300 г шампиньонов

соль, перец

1 ст.л. сливочного сыра (по желанию)

зелень (по желанию)

100 г твердого сыра для начинки

Способ приготовления:

1. Картофель отвариваем до готовности, полностью сливаем всю воду и разминаем в пюре без комочков, даем остыть.

2. Для начинки грибы с луком обжариваем до мягкости, добавляем специи, сливочный сыр, зелень, перемешиваем и охлаждаем.

3. Далее в картофельное пюре добавляем яйцо и муку и замешиваем мягкое, немного липковатое тесто (долго не вымешиваем).

4. Много муки не добавляйте, чтобы зразы не получились забитые.

5. Руки смачиваем водой или присыпаем мукой (выбирайте тот способ, который для вас будет удобнее при формировании зраз), берем порцию картофельного теста (на одну сразу – 80 г теста), формируем лепешку, внутрь выкладываем начинку, добавляем сыр (это по желанию) и аккуратно защипываем края, как на вареники.

6. Немножко обваливаем в муке или панировочных сухарях.

7. Жарим с двух сторон до золотистой корочки.

