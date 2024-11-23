Довольно часто у любителей кисломолочной продукции в холодильнике обнаруживается слегка просроченный кефир. Конечно же, он уже не пригоден к употреблению в чистом виде, но почему бы не приготовить из него что-то действительно вкусное?

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Первое блюдо, приходящее на ум – оладьи. Но не только их можно приготовить из кефира. Вот, например, фудблогер Лиза Глинская в Instagram представила рецепт маффинов, которые точно понравятся всем и не придется выбрасывать кефир.

Ингредиенты

Мука – 250 гр

Сахар – 100 гр

Какао-порошок – 50 гр

Разрыхлитель – 8 гр

Соль – щепотка

Сода – 1/3 ч.л.

Яйца – 2 шт

Сливочное масло – 100 гр

Кефир – 200 мл

Черный шоколад – 80 гр

Способ приготовления

1. Смешайте муку, разрыхлитель, соду и соль. Перемешайте.

2. Добавьте какао через сито, перемешайте.

3. Смешайте яйца, сахар, кефир или йогурт, растопленное горячее сливочное масло, перемешайте.

4. Добавьте сухую часть, перемешайте, чтобы вся мука увлажнилась.

5. Добавьте кусочки шоколада, перемешайте.

6. Наполните тестом формы, заполняя на 2/3 высоты.

7. Отправьте выпекаться в разогретую до 180С на 18-20 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

8. Снимите формы с охлажденных маффинов.

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