Что приготовить из вчерашнего риса: блюдо, которое заменит суши
Вчерашний рис не обязательно разогревать второй раз или оставлять в холодильнике без дела. Из него можно сделать простое и очень вкусное блюдо, которое напоминает запеченные суши. Хрустящие рисовые шарики с нежной начинкой прекрасно подойдут для перекуса, ужина или праздничного стола. Рецепт не требует сложного приготовления, а результат точно удивит насыщенным вкусом.
Идея приготовления вкусных рисовых шариков вместо суши опубликована на странице фудблогера yummy.lera в Instagram.
Ингредиенты:
- рис отварной – 250 г
- соевый соус – 30 мл.
- крабовые палочки – 150 г
- огурец – 1 небольшой
- твердый сыр – 75 г
- крем-сыр – 125 г
- икра масаго или икорка – 25 г
- нори – 2-3 листа
- яйца – 2 шт.
- панировочные сухари или несладкие кукурузные хлопья – для панировки
- зеленый лук – для подачи
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. К отварному рису добавьте соевый соус и хорошо перемешайте.
2. Крабовые палочки разделите на волокна или мелко нарежьте.
3. Огурец нарежьте маленькими кубиками, а твердый сыр натрите на терке.
4. Добавьте к рису крабовые палочки, огурец, сыр, крем-сыр и икру.
5. Листья нори мелко нарежьте ножницами или ножом и также всыпьте в массу. Все тщательно перемешайте до однородности.
6. Из готовой смеси сформируйте небольшие шарики примерно одинакового размера. Яйца взбейте со щепоткой соли. Каждый шарик сначала окуните в яичную смесь, а затем обваляйте в панировочных сухарях или измельченных кукурузных хлопьях.
7. Выложите заготовки на противень с пергаментом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 15 минут до золотистой корочки. Также для приготовления подойдет аэрогриль.
Подавайте суши-шарики горячими или теплыми. Перед подачей посыпьте зеленым луком или кунжутом. Блюдо получается сытным, ароматным и отлично подходит для тех, кто хочет разнообразить меню из обычных продуктов.
