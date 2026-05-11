Вчерашний рис не обязательно разогревать второй раз или оставлять в холодильнике без дела. Из него можно сделать простое и очень вкусное блюдо, которое напоминает запеченные суши. Хрустящие рисовые шарики с нежной начинкой прекрасно подойдут для перекуса, ужина или праздничного стола. Рецепт не требует сложного приготовления, а результат точно удивит насыщенным вкусом.

Идея приготовления вкусных рисовых шариков вместо суши опубликована на странице фудблогера yummy.lera в Instagram.

Ингредиенты:

рис отварной – 250 г

соевый соус – 30 мл.

крабовые палочки – 150 г

огурец – 1 небольшой

твердый сыр – 75 г

крем-сыр – 125 г

икра масаго или икорка – 25 г

нори – 2-3 листа

яйца – 2 шт.

панировочные сухари или несладкие кукурузные хлопья – для панировки

зеленый лук – для подачи

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. К отварному рису добавьте соевый соус и хорошо перемешайте.

2. Крабовые палочки разделите на волокна или мелко нарежьте.

3. Огурец нарежьте маленькими кубиками, а твердый сыр натрите на терке.

4. Добавьте к рису крабовые палочки, огурец, сыр, крем-сыр и икру.

5. Листья нори мелко нарежьте ножницами или ножом и также всыпьте в массу. Все тщательно перемешайте до однородности.

6. Из готовой смеси сформируйте небольшие шарики примерно одинакового размера. Яйца взбейте со щепоткой соли. Каждый шарик сначала окуните в яичную смесь, а затем обваляйте в панировочных сухарях или измельченных кукурузных хлопьях.

7. Выложите заготовки на противень с пергаментом и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 15 минут до золотистой корочки. Также для приготовления подойдет аэрогриль.

Подавайте суши-шарики горячими или теплыми. Перед подачей посыпьте зеленым луком или кунжутом. Блюдо получается сытным, ароматным и отлично подходит для тех, кто хочет разнообразить меню из обычных продуктов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: