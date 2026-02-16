Если вы хотите приготовить вкусное и сытное блюдо для обеда или ужина, отличным вариантом будут гречаники. Готовить их можно с любым фаршем.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных гречаников с фаршем и томатной пастой.

Ингредиенты:

лук (крупный) – 1 шт.

мясо – 1,3 кг

яйца – 2 шт.

масло – для жарки

специи: соль, перец, любимые – по вкусу

мука – для обкатки

Для заливки:

томатная паста – 70 г

вода – 500 мл

специи: соль, перец, любимые – по вкусу

Способ приготовления:

1. Гречку помойте и отварите в подсоленной воде (500 мл) до готовности. Получится 500 г отваренной гречки, с таким количеством гречаники будут более мясными, дайте остыть. Луковицу мелко порезать и поджарьте до мягкости на небольшом количестве масла. Взбейте вилкой яйца, переложите к ним фарш, жареный лук, специи и тщательно перемешать. В конце добавьте отваренную гречку, еще раз перемешайте.

2. Сформируйте продолговатые котлеты. На сковородке разогреть немного растительного масла. Выделанные гречаники слегка запанировать в муке и обжарить с двух сторон до легкого румянца. Выложите гречаники в форму для запекания.

3. Разведите в воде томатную пасту, добавьте специи, перемешайте. Полейте заливкой гречаники, и отправьте в разогретую до 200С духовку. Как соус в гречаниках закипит и начнет булькать, накройте форму фольгой, убавьте до 180С, и запекайте 40-50 минут.

Подавайте, посыпав любой зеленью!