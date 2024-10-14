Если вы хотите приготовить очень сытное и быстрое блюдо из яиц, идеальным вариантом будет – яичница, омлет, яйца пашот, а также горячие бутерброды, сэндвичи.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного сэндвича из яиц, хлеба, сыра, овощей, который будет очень сытным.

Ингредиенты:

яйца 2 шт.

хлеб

помидор

базилик, можно заменить на листья салата

балык или колбаса

сыр

сливочное масло

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, вылейте на сковороду, выложите сверху хлеб, помидор, балык, базилик, сыр, накройте вторым куском хлеба, жарьте с двух сторон.

Разрежьте и можно есть!

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