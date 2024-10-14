Что приготовить из яиц и хлеба: рецепт вкусного и сытного сэндвича за считанные минуты

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
216
Рецепт сэндвича

Если вы хотите приготовить очень сытное и быстрое блюдо из яиц, идеальным вариантом будет – яичница, омлет, яйца пашот, а также горячие бутерброды, сэндвичи.

Видео дня
Сытный сэндвич

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного сэндвича из яиц, хлеба, сыра, овощей, который будет очень сытным.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • яйца 2 шт.
  • хлеб
  • помидор
  • базилик, можно заменить на листья салата
  • балык или колбаса
  • сыр
  • сливочное масло

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца, вылейте на сковороду, выложите сверху хлеб, помидор, балык, базилик, сыр, накройте вторым куском хлеба, жарьте с двух сторон.

Приготовление блюда

Разрежьте и можно есть!

Готовый сэндвич

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты