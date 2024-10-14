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Что приготовить из яиц и хлеба: рецепт вкусного и сытного сэндвича за считанные минуты
Если вы хотите приготовить очень сытное и быстрое блюдо из яиц, идеальным вариантом будет – яичница, омлет, яйца пашот, а также горячие бутерброды, сэндвичи.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного сэндвича из яиц, хлеба, сыра, овощей, который будет очень сытным.
Ингредиенты:
- яйца 2 шт.
- хлеб
- помидор
- базилик, можно заменить на листья салата
- балык или колбаса
- сыр
- сливочное масло
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца, вылейте на сковороду, выложите сверху хлеб, помидор, балык, базилик, сыр, накройте вторым куском хлеба, жарьте с двух сторон.
Разрежьте и можно есть!
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