Что приготовить на Новый год, если не будет света: топ-3 простых и вкусных идеи

Эрика Ильина
Новости Кулинарии
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Что приготовить на Новый год, если не будет света: топ-3 простых и вкусных идеи

Совсем скоро начинается сезон рождественских и новогодних праздников. А это значит, что за праздничным столом будут собираться самые родные люди, чтобы не только пообщаться друг с другом, но и отведать много вкусных блюд, салатов и десертов.

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Однако сейчас в Украине действуют отключения электроэнергии, из-за которых значительно усложняются процессы приготовления пищи. Именно поэтому FoodOboz предлагает вашему вниманию рецепты блюд, которые можно приготовить без использования электроэнергии и подать на праздничный стол.

Гуакамоле

Что приготовить на Новый год, если не будет света: топ-3 простых и вкусных идеи

Это невероятно вкусная закуска, приготовленная на основе авокадо. Она отлично подходит как для ежедневного употребления, так и для подачи на праздничный стол.

Ингредиенты

  • Авокадо – 1 шт
  • Помидор – 1 шт
  • Петрушка – по вкусу
  • Соль – по вкусу
  • Сок лимона – ½ шт
  • Лук – ¼ шт
  • Перец белый молотый

Способ приготовления

1. Авокадо чистим и разминаем вилкой. Добавляем сок лимона и перемешиваем.

2. Лук, помидор и петрушку мелко нарезаем.

3. Перемешиваем все ингредиенты.

4. Добавляем белый перец и соль по вкусу.

Греческий салат

Что приготовить на Новый год, если не будет света: топ-3 простых и вкусных идеи

Это вкусный, легкий и полезный салат, который любят по всему миру.

Ингредиенты

  • Огурец – 2 шт
  • Болгарский перец – 1 шт
  • Фета – 100 гр
  • Оливковое масло – 3 ст.л.
  • Сушеный орегано – ½ ч.л.
  • Помидор – 2 шт
  • Лук красный – 1 шт
  • Маслины – 15-20 шт
  • Сок лимона – 1-1,5 ст.л.
  • Черный перец – по вкусу

Способ приготовления

1. Оливковое масло, чёрный перец и сок лимона смешиваем в отдельной емкости.

2. Лук нарезаем тонкими колечками.

3. Остальные овощи нарезаем достаточно большим кубиком.

4. Фету нарезаем кубиком такого же размера, как и овощи.

5. Маслины нарезаем кольцами.

6. Сочетаем все ингредиенты в глубокой емкости и добавляем заправку.

7. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.

Фруктовый салат

Что приготовить на Новый год, если не будет света: топ-3 простых и вкусных идеи

Это блюдо будет идеально подходить в качестве праздничного десерта не только во времена отсутствия электроэнергии. Она очень вкусна и понравится даже детям.

Ингредиенты

  • Груша – 2 шт
  • Апельсин – 1 шт
  • Банан – 3 шт
  • Киви – 3 шт
  • Мандарин – 3 шт
  • Ананас консервированный – 300 гр
  • Йогурт – 200 гр

Способ приготовления

1. Все фрукты чистим и моем. Нарезаем небольшими аккуратными кубиками.

2. Ананас также нарезаем кубиком и отправляем в глубокую тарелку с остальными фруктами.

3. Добавляем йогурт и тщательно перемешиваем.

4. Выкладываем в порционные тарелки. Сверху украшаем шоколадом или ягодами.

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