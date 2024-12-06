Совсем скоро начинается сезон рождественских и новогодних праздников. А это значит, что за праздничным столом будут собираться самые родные люди, чтобы не только пообщаться друг с другом, но и отведать много вкусных блюд, салатов и десертов.

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Однако сейчас в Украине действуют отключения электроэнергии, из-за которых значительно усложняются процессы приготовления пищи. Именно поэтому FoodOboz предлагает вашему вниманию рецепты блюд, которые можно приготовить без использования электроэнергии и подать на праздничный стол.

Гуакамоле

Это невероятно вкусная закуска, приготовленная на основе авокадо. Она отлично подходит как для ежедневного употребления, так и для подачи на праздничный стол.

Ингредиенты

Авокадо – 1 шт

Помидор – 1 шт

Петрушка – по вкусу

Соль – по вкусу

Сок лимона – ½ шт

Лук – ¼ шт

Перец белый молотый

Способ приготовления

1. Авокадо чистим и разминаем вилкой. Добавляем сок лимона и перемешиваем.

2. Лук, помидор и петрушку мелко нарезаем.

3. Перемешиваем все ингредиенты.

4. Добавляем белый перец и соль по вкусу.

Греческий салат

Это вкусный, легкий и полезный салат, который любят по всему миру.

Ингредиенты

Огурец – 2 шт

Болгарский перец – 1 шт

Фета – 100 гр

Оливковое масло – 3 ст.л.

Сушеный орегано – ½ ч.л.

Помидор – 2 шт

Лук красный – 1 шт

Маслины – 15-20 шт

Сок лимона – 1-1,5 ст.л.

Черный перец – по вкусу

Способ приготовления

1. Оливковое масло, чёрный перец и сок лимона смешиваем в отдельной емкости.

2. Лук нарезаем тонкими колечками.

3. Остальные овощи нарезаем достаточно большим кубиком.

4. Фету нарезаем кубиком такого же размера, как и овощи.

5. Маслины нарезаем кольцами.

6. Сочетаем все ингредиенты в глубокой емкости и добавляем заправку.

7. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.

Фруктовый салат

Это блюдо будет идеально подходить в качестве праздничного десерта не только во времена отсутствия электроэнергии. Она очень вкусна и понравится даже детям.

Ингредиенты

Груша – 2 шт

Апельсин – 1 шт

Банан – 3 шт

Киви – 3 шт

Мандарин – 3 шт

Ананас консервированный – 300 гр

Йогурт – 200 гр

Способ приготовления

1. Все фрукты чистим и моем. Нарезаем небольшими аккуратными кубиками.

2. Ананас также нарезаем кубиком и отправляем в глубокую тарелку с остальными фруктами.

3. Добавляем йогурт и тщательно перемешиваем.

4. Выкладываем в порционные тарелки. Сверху украшаем шоколадом или ягодами.

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