Что приготовить на Новый год, если не будет света: топ-3 простых и вкусных идеи
Совсем скоро начинается сезон рождественских и новогодних праздников. А это значит, что за праздничным столом будут собираться самые родные люди, чтобы не только пообщаться друг с другом, но и отведать много вкусных блюд, салатов и десертов.
Однако сейчас в Украине действуют отключения электроэнергии, из-за которых значительно усложняются процессы приготовления пищи. Именно поэтому FoodOboz предлагает вашему вниманию рецепты блюд, которые можно приготовить без использования электроэнергии и подать на праздничный стол.
Гуакамоле
Это невероятно вкусная закуска, приготовленная на основе авокадо. Она отлично подходит как для ежедневного употребления, так и для подачи на праздничный стол.
Ингредиенты
- Авокадо – 1 шт
- Помидор – 1 шт
- Петрушка – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Сок лимона – ½ шт
- Лук – ¼ шт
- Перец белый молотый
Способ приготовления
1. Авокадо чистим и разминаем вилкой. Добавляем сок лимона и перемешиваем.
2. Лук, помидор и петрушку мелко нарезаем.
3. Перемешиваем все ингредиенты.
4. Добавляем белый перец и соль по вкусу.
Греческий салат
Это вкусный, легкий и полезный салат, который любят по всему миру.
Ингредиенты
- Огурец – 2 шт
- Болгарский перец – 1 шт
- Фета – 100 гр
- Оливковое масло – 3 ст.л.
- Сушеный орегано – ½ ч.л.
- Помидор – 2 шт
- Лук красный – 1 шт
- Маслины – 15-20 шт
- Сок лимона – 1-1,5 ст.л.
- Черный перец – по вкусу
Способ приготовления
1. Оливковое масло, чёрный перец и сок лимона смешиваем в отдельной емкости.
2. Лук нарезаем тонкими колечками.
3. Остальные овощи нарезаем достаточно большим кубиком.
4. Фету нарезаем кубиком такого же размера, как и овощи.
5. Маслины нарезаем кольцами.
6. Сочетаем все ингредиенты в глубокой емкости и добавляем заправку.
7. Тщательно перемешиваем и подаем на стол.
Фруктовый салат
Это блюдо будет идеально подходить в качестве праздничного десерта не только во времена отсутствия электроэнергии. Она очень вкусна и понравится даже детям.
Ингредиенты
- Груша – 2 шт
- Апельсин – 1 шт
- Банан – 3 шт
- Киви – 3 шт
- Мандарин – 3 шт
- Ананас консервированный – 300 гр
- Йогурт – 200 гр
Способ приготовления
1. Все фрукты чистим и моем. Нарезаем небольшими аккуратными кубиками.
2. Ананас также нарезаем кубиком и отправляем в глубокую тарелку с остальными фруктами.
3. Добавляем йогурт и тщательно перемешиваем.
4. Выкладываем в порционные тарелки. Сверху украшаем шоколадом или ягодами.
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