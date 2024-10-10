Из картофеля на обед можно приготовить не только пюре, а полноценное сытное блюдо, которое не потребует много вашего внимания. А именно, изысканный гратен с курицей и сыром. Выйдет не только вкусно, но и очень быстро, потому что пока блюдо в духовке, вы можете заниматься своими делами.

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Идея приготовления сытного картофельного граната для обеда опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina kozachuk) в Intagram. Хватит на всю семью.

Ингредиенты:

средний картофель – 6 шт.

куриное филе – 350 г

лук – 1 шт.

сливки – 250 г

сливочное масло – кусочек

твердый сыр – 150 г

чеснок – 2 зубчика

соль

черный молотый перец

мускатный орех

Способ приготовления:

1. Картофель почистить и нарезать тонкими пластинками.

2. Выложить их в миску и залить холодной водой, чтобы получился крахмал.

3. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить.

4. Лук нарезать полукольцами.

5. На сковороде растопить сливочное масло, добавить выжатый чеснок, мускатный орех на кончике ложки и влить сливки.

6. Тогда добавить грамм 80 натертого творога и прогреть до его растворения. Посолить. Картофель откинуть на сито.

7. Выложить половину картофеля в смазанную маслом форму, полить соусом.

8. Далее выложить филе и лук, сверху разложить картофель. Залить соусом.

9. Накрыть форму фольгой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку.

10. Запекать примерно час, тогда снять фольгу, посыпать оставшимся сыром.

11. Запекать еще минут 20-30. Есть разные сорта картофеля, поэтому время запекания может быть иным. Лучше проверить в процессе приготовления. Если хотите уменьшить время выпечки – можно нарезанный картофель предварительно отварить минут 5.

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