Что приготовить на обед из картофеля, чтобы было быстро и сытно: лучше обычного пюре

Екатерина Ягович
Новости Кулинарии
3 минуты
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Что приготовить на обед из картофеля, чтобы было быстро и сытно: лучше обычного пюре

Из картофеля на обед можно приготовить не только пюре, а полноценное сытное блюдо, которое не потребует много вашего внимания. А именно, изысканный гратен с курицей и сыром. Выйдет не только вкусно, но и очень быстро, потому что пока блюдо в духовке, вы можете заниматься своими делами.

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Идея приготовления сытного картофельного граната для обеда опубликована на странице фудблогера Ирины Козачук (irina kozachuk) в Intagram. Хватит на всю семью.

Что приготовить на обед из картофеля, чтобы было быстро и сытно: лучше обычного пюре

Ингредиенты:

  • средний картофель – 6 шт.
  • куриное филе – 350 г
  • лук – 1 шт.
  • сливки – 250 г
  • сливочное масло – кусочек
  • твердый сыр – 150 г
  • чеснок – 2 зубчика
  • соль
  • черный молотый перец
  • мускатный орех

Способ приготовления:

Что приготовить на обед из картофеля, чтобы было быстро и сытно: лучше обычного пюре

1. Картофель почистить и нарезать тонкими пластинками.

2. Выложить их в миску и залить холодной водой, чтобы получился крахмал.

3. Куриное филе нарезать небольшими кусочками, посолить, поперчить.

Что приготовить на обед из картофеля, чтобы было быстро и сытно: лучше обычного пюре

4. Лук нарезать полукольцами.

5. На сковороде растопить сливочное масло, добавить выжатый чеснок, мускатный орех на кончике ложки и влить сливки.

Что приготовить на обед из картофеля, чтобы было быстро и сытно: лучше обычного пюре

6. Тогда добавить грамм 80 натертого творога и прогреть до его растворения. Посолить. Картофель откинуть на сито.

7. Выложить половину картофеля в смазанную маслом форму, полить соусом.

Что приготовить на обед из картофеля, чтобы было быстро и сытно: лучше обычного пюре

8. Далее выложить филе и лук, сверху разложить картофель. Залить соусом.

Что приготовить на обед из картофеля, чтобы было быстро и сытно: лучше обычного пюре

9. Накрыть форму фольгой и поставить в разогретую до 180 градусов духовку.

Что приготовить на обед из картофеля, чтобы было быстро и сытно: лучше обычного пюре

10. Запекать примерно час, тогда снять фольгу, посыпать оставшимся сыром.

Что приготовить на обед из картофеля, чтобы было быстро и сытно: лучше обычного пюре

11. Запекать еще минут 20-30. Есть разные сорта картофеля, поэтому время запекания может быть иным. Лучше проверить в процессе приготовления. Если хотите уменьшить время выпечки – можно нарезанный картофель предварительно отварить минут 5.

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