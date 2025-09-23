Когда нужно быстро перекусить, совсем не обязательно тратить много времени на сложные блюда. Лаваш – это универсальный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных и сытных закусок буквально за несколько минут. Простой набор ингредиентов и минимум усилий помогут создать горячий перекус, который понравится и детям, и взрослым.

Идея приготовления быстрого перекуса из лаваша опубликована на странице фудблогера yulia_smachno_tyt в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 2 шт.

сосиски – 4 шт.

твердый сыр – 130 г

яйца – 2 шт.

соус (например, шашлычный) – 4 ст. л.

соль – щепотка

специи – по желанию

Способ приготовления:

1. Лаваш нужно разрезать на две части, чтобы образовалось четыре квадрата.

2. Каждый кусочек смазать соусом.

3. Положить отваренную сосиску.

4. Сверху посыпать натертым сыром и плотно завернуть.

5. Далее взбить яйца со щепоткой соли.

6. Заготовки из лаваша обмакнуть в яичную смесь и обжарить на сковороде со всех сторон до румяной корочки.

7. По желанию можно добавить в яйца любимые специи, чтобы придать блюду пикантный вкус.

