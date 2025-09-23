Что приготовить на перекус из лаваша: рецепт за 5 минут
Когда нужно быстро перекусить, совсем не обязательно тратить много времени на сложные блюда. Лаваш – это универсальный продукт, который можно использовать для приготовления вкусных и сытных закусок буквально за несколько минут. Простой набор ингредиентов и минимум усилий помогут создать горячий перекус, который понравится и детям, и взрослым.
Идея приготовления быстрого перекуса из лаваша опубликована на странице фудблогера yulia_smachno_tyt в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 шт.
- сосиски – 4 шт.
- твердый сыр – 130 г
- яйца – 2 шт.
- соус (например, шашлычный) – 4 ст. л.
- соль – щепотка
- специи – по желанию
Способ приготовления:
1. Лаваш нужно разрезать на две части, чтобы образовалось четыре квадрата.
2. Каждый кусочек смазать соусом.
3. Положить отваренную сосиску.
4. Сверху посыпать натертым сыром и плотно завернуть.
5. Далее взбить яйца со щепоткой соли.
6. Заготовки из лаваша обмакнуть в яичную смесь и обжарить на сковороде со всех сторон до румяной корочки.
7. По желанию можно добавить в яйца любимые специи, чтобы придать блюду пикантный вкус.
