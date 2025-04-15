Курица и картофель – отличное сочетание для вкусного семейного ужина. Эти продукты можно просто запечь без лишнего количества жира и других ингредиентов. Получится сытно, бюджетно и питательно.

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Идея приготовления сочных куриных бедер с картофелем на ужин опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Можно добавить салат из свежих овощей.

Ингредиенты:

картофель

морковь

соль, перец

масло

куриные бедра

любимые приправы: сухой чеснок и приправа к курице

сливочное масло

укроп

чеснок

Способ приготовления:

1. Куриные бедра посолить.

2. Добавить перец, другие специи.

3. Полить небольшим количеством растительного масла и оставить промариноваться.

4. Картошку нарезать на кусочки.

5. К нарезанному картофелю отправить нарезанную кружочками морковь.

6. Добавить специи и немного растительного масла.

7. Противень застелить пергасентом, выложить туда замаринованное мясо и овощи.

8. Поставить в духовку и запекать до готовности.

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