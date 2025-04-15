Что приготовить на ужин из картофеля и курицы: рецепт блюда на скорую руку
Курица и картофель – отличное сочетание для вкусного семейного ужина. Эти продукты можно просто запечь без лишнего количества жира и других ингредиентов. Получится сытно, бюджетно и питательно.
Идея приготовления сочных куриных бедер с картофелем на ужин опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Можно добавить салат из свежих овощей.
Ингредиенты:
- картофель
- морковь
- соль, перец
- масло
- куриные бедра
- любимые приправы: сухой чеснок и приправа к курице
- сливочное масло
- укроп
- чеснок
Способ приготовления:
1. Куриные бедра посолить.
2. Добавить перец, другие специи.
3. Полить небольшим количеством растительного масла и оставить промариноваться.
4. Картошку нарезать на кусочки.
5. К нарезанному картофелю отправить нарезанную кружочками морковь.
6. Добавить специи и немного растительного масла.
7. Противень застелить пергасентом, выложить туда замаринованное мясо и овощи.
8. Поставить в духовку и запекать до готовности.
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