Что приготовить на ужин из картофеля и курицы: рецепт блюда на скорую руку

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что приготовить на ужин из картофеля и курицы: рецепт блюда на скорую руку

Курица и картофель – отличное сочетание для вкусного семейного ужина. Эти продукты можно просто запечь без лишнего количества жира и других ингредиентов. Получится сытно, бюджетно и питательно.

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Идея приготовления сочных куриных бедер с картофелем на ужин опубликована на странице фудблогера Лилии с ником liliya.cooking в Instagram. Можно добавить салат из свежих овощей.

Что приготовить на ужин из картофеля и курицы: рецепт блюда на скорую руку

Ингредиенты:

  • картофель
  • морковь
  • соль, перец
  • масло
  • куриные бедра
  • любимые приправы: сухой чеснок и приправа к курице
  • сливочное масло
  • укроп
  • чеснок

Способ приготовления:

Что приготовить на ужин из картофеля и курицы: рецепт блюда на скорую руку

1. Куриные бедра посолить.

2. Добавить перец, другие специи.

Что приготовить на ужин из картофеля и курицы: рецепт блюда на скорую руку

3. Полить небольшим количеством растительного масла и оставить промариноваться.

Что приготовить на ужин из картофеля и курицы: рецепт блюда на скорую руку

4. Картошку нарезать на кусочки.

Что приготовить на ужин из картофеля и курицы: рецепт блюда на скорую руку

5. К нарезанному картофелю отправить нарезанную кружочками морковь.

6. Добавить специи и немного растительного масла.

Что приготовить на ужин из картофеля и курицы: рецепт блюда на скорую руку

7. Противень застелить пергасентом, выложить туда замаринованное мясо и овощи.

8. Поставить в духовку и запекать до готовности.

Что приготовить на ужин из картофеля и курицы: рецепт блюда на скорую руку

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