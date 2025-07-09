Что приготовить на ужин из курицы и овощей: вариант полезного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
531
Что приготовить на ужин из курицы и овощей: вариант полезного блюда

Пока продолжается сезон разнообразных овощей, их стоит активно добавить в рацион. Такие ценные продукты можно запечь вместе с мясом – получится очень питательный ужин.

Идея приготовления лодочек с курицей и овощами на ужин опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram.

Что приготовить на ужин из курицы и овощей: вариант полезного блюда

Ингредиенты:

  • куриное филе – 700–800 г (по 150 г на порцию)
  • соль – 1 ч.л.
  • паприка – 1 ч.л.
  • сухой чеснок – 1 ч.л.
  • приправа к курице – 1 ч.л. (по желанию)
  • сметана – 2 ст.л.
  • овощи (можно миксовать по наличию):
  • картофель – 3-4 средние (около 500 г)
  • кабачок – 1 средний (300 г)
  • болгарский перец – 2 шт.
  • грибы (шампиньоны) – 300 г
  • лук – 1 крупный или 2 средние
  • помидоры черри – 10–15 шт.
  • масло – 2–3 ст.л. (на все овощи)
  • твердый сыр – 100–150 г (тереть сверху после запекания)
  • микрогрин – для подачи (опционально)

Способ приготовления:

Что приготовить на ужин из курицы и овощей: вариант полезного блюда

1. Нарезать куриное филе.

2. Посолить, добавить паприку, сухой чеснок, приправу к курице, 2 столовые ложки сметаны.

3. Перемешать, оставить мариноваться хотя бы на 15 минут.

Что приготовить на ужин из курицы и овощей: вариант полезного блюда

4. Из пергамента сделать лодочки (фольга тоже подойдет).

5. Разложить курицу по порциям.

6. Овощи посолить, добавить немного масла.

Что приготовить на ужин из курицы и овощей: вариант полезного блюда

7. Перемешать и выложить сверху на мясо.

8. Добавить помидоры черри для красоты и сочности.

Что приготовить на ужин из курицы и овощей: вариант полезного блюда

9. Поставить в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты