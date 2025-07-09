Пока продолжается сезон разнообразных овощей, их стоит активно добавить в рацион. Такие ценные продукты можно запечь вместе с мясом – получится очень питательный ужин.

Идея приготовления лодочек с курицей и овощами на ужин опубликована на странице фудблогера Эмилии Евтушенко (emiliya.yevtushenko) в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 700–800 г (по 150 г на порцию)

соль – 1 ч.л.

паприка – 1 ч.л.

сухой чеснок – 1 ч.л.

приправа к курице – 1 ч.л. (по желанию)

сметана – 2 ст.л.

овощи (можно миксовать по наличию):

картофель – 3-4 средние (около 500 г)

кабачок – 1 средний (300 г)

болгарский перец – 2 шт.

грибы (шампиньоны) – 300 г

лук – 1 крупный или 2 средние

помидоры черри – 10–15 шт.

масло – 2–3 ст.л. (на все овощи)

твердый сыр – 100–150 г (тереть сверху после запекания)

микрогрин – для подачи (опционально)

Способ приготовления:

1. Нарезать куриное филе.

2. Посолить, добавить паприку, сухой чеснок, приправу к курице, 2 столовые ложки сметаны.

3. Перемешать, оставить мариноваться хотя бы на 15 минут.

4. Из пергамента сделать лодочки (фольга тоже подойдет).

5. Разложить курицу по порциям.

6. Овощи посолить, добавить немного масла.

7. Перемешать и выложить сверху на мясо.

8. Добавить помидоры черри для красоты и сочности.

9. Поставить в духовку на 45 минут при температуре 180 градусов.

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