Что приготовить на ужин из молодой капусты: рецепт бюджетного блюда

Екатерина Ягович
Кулинария
1 минута
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Что приготовить на ужин из молодой капусты: рецепт бюджетного блюда

Именно сейчас продолжается сезон молодой капусты. Такой бюджетный и вкусный овощ можно использовать для приготовления вкусного ужина. Если воспользоваться следующим рецептом, все полезные качества продукта сохранятся.

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Идея приготовления сочных стейков из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Анастасии Кистеневой (nisenitnitsia) в Instagram. Результат вас точно приятно удивит.

Что приготовить на ужин из молодой капусты: рецепт бюджетного блюда

Ингредиенты:

  • молодая капуста
  • для заправки: масло, специи, соль
  • куриное филе
  • шампиньоны
  • лук
  • сливки
  • сыр

Способ приготовления:

Что приготовить на ужин из молодой капусты: рецепт бюджетного блюда

1. Капусту нарезать на стейки среднего размера.

2. Смазать с обеих сторон заправкой.

Что приготовить на ужин из молодой капусты: рецепт бюджетного блюда

3. Поставить в духовку на 30 минут при температуре 160 градусов.

4. А пока готовим начинку из курицы, лука, грибов и сливок.

Что приготовить на ужин из молодой капусты: рецепт бюджетного блюда

5. Доводим до вкуса.

6. Выкладываем начинку на капусту.

7. Сверху добавляем сыр и в духовку еще на 10-15 минут.

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