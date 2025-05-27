Именно сейчас продолжается сезон молодой капусты. Такой бюджетный и вкусный овощ можно использовать для приготовления вкусного ужина. Если воспользоваться следующим рецептом, все полезные качества продукта сохранятся.

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Идея приготовления сочных стейков из молодой капусты опубликована на странице фудблогера Анастасии Кистеневой (nisenitnitsia) в Instagram. Результат вас точно приятно удивит.

Ингредиенты:

молодая капуста

для заправки: масло, специи, соль

куриное филе

шампиньоны

лук

сливки

сыр

Способ приготовления:

1. Капусту нарезать на стейки среднего размера.

2. Смазать с обеих сторон заправкой.

3. Поставить в духовку на 30 минут при температуре 160 градусов.

4. А пока готовим начинку из курицы, лука, грибов и сливок.

5. Доводим до вкуса.

6. Выкладываем начинку на капусту.

7. Сверху добавляем сыр и в духовку еще на 10-15 минут.

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