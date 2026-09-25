Что приготовить на ужин: курица в беконе со сливочным соусом
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Куриное филе можно приготовить так, чтобы оно оставалось сочным и хорошо сочеталось с нежным соусом. Для этого мясо заворачивают в тонкие полоски бекона, обжаривают до румяной корочки, а затем тушат в сливочном соусе с помидорами, чесноком и пармезаном. Дополнить такое блюдо можно взбитым картофельным пюре. Это простой вариант ужина, который готовится на сковороде без сложных ингредиентов.
Идея приготовления сочной курицы в беконе с соусом опубликована на странице anny.cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- куриное филе – 1 большой
- бекон – 6–10 кусочков
- сливочное масло – 20 г
- чеснок – 1 зубчик
- помидоры черри – 10 шт. или 1 средний помидор
- сливки 20-30 % – примерно 150 мл.
- пармезан – 1 ст.л.
- шпинат – по вкусу
- соль – по вкусу
Для картофельного пюре:
- картофель – в количестве, соответствующем количеству порций
- сливочное масло – по вкусу
- молоко – по вкусу
- соль – по вкусу
Способ приготовления:
1. Куриное филе нужно промыть, обсушить и нарезать порционными кусочками. Каждый кусочек слегка посолите и оберните полоской бекона. Если кусочки небольшие, для каждого может понадобиться не целая полоска, а ее часть.
2. Разогрейте сковороду и выложите курицу в беконе. Обжаривайте на среднем огне со всех сторон, чтобы бекон хорошо подрумянился, а мясо приобрело золотистую корочку. После этого временно переложите курицу на тарелку.
3. В ту же сковороду добавьте сливочное масло. Выложите нарезанные помидоры и измельченный чеснок. Готовьте примерно 2 минуты, постоянно помешивая, чтобы чеснок не подгорел.
4. Влейте сливки и добавьте тёртый или мелко нарезанный пармезан. Перемешайте соус и слегка посолите. Добавьте шпинат и дождитесь, пока он станет мягким.
5. Переложите курицу в беконе на сковороду и обмажьте ее соусом. Накройте крышкой и тушите примерно 5 минут на небольшом огне, чтобы курица полностью приготовилась, а соус стал гуще.
6. Для картофельного пюре очистите картофель, нарежьте примерно одинаковыми кусочками и отварите в подсоленной воде до очень мягкого состояния. Слейте воду, добавьте сливочное масло и разомните картофель.
7. Влейте теплое молоко и перемешайте. Чтобы пюре получилось особенно однородным и воздушным, взбейте его миксером на высокой скорости примерно 1 минуту.
8. Подавайте курицу в беконе вместе с картофельным пюре, полив гарнир сливочным соусом с помидорами, чесноком и пармезаном.
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