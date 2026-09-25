Что приготовить на ужин: курица в беконе со сливочным соусом

Куриное филе можно приготовить так, чтобы оно оставалось сочным и хорошо сочеталось с нежным соусом. Для этого мясо заворачивают в тонкие полоски бекона, обжаривают до румяной корочки, а затем тушат в сливочном соусе с помидорами, чесноком и пармезаном. Дополнить такое блюдо можно взбитым картофельным пюре. Это простой вариант ужина, который готовится на сковороде без сложных ингредиентов.

Идея приготовления сочной курицы в беконе с соусом опубликована на странице anny.cooking в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 большой

бекон – 6–10 кусочков

сливочное масло – 20 г

чеснок – 1 зубчик

помидоры черри – 10 шт. или 1 средний помидор

сливки 20-30 % – примерно 150 мл.

пармезан – 1 ст.л.

шпинат – по вкусу

соль – по вкусу

Для картофельного пюре:

картофель – в количестве, соответствующем количеству порций

сливочное масло – по вкусу

молоко – по вкусу

соль – по вкусу

Способ приготовления:

1. Куриное филе нужно промыть, обсушить и нарезать порционными кусочками. Каждый кусочек слегка посолите и оберните полоской бекона. Если кусочки небольшие, для каждого может понадобиться не целая полоска, а ее часть.

2. Разогрейте сковороду и выложите курицу в беконе. Обжаривайте на среднем огне со всех сторон, чтобы бекон хорошо подрумянился, а мясо приобрело золотистую корочку. После этого временно переложите курицу на тарелку.

3. В ту же сковороду добавьте сливочное масло. Выложите нарезанные помидоры и измельченный чеснок. Готовьте примерно 2 минуты, постоянно помешивая, чтобы чеснок не подгорел.

4. Влейте сливки и добавьте тёртый или мелко нарезанный пармезан. Перемешайте соус и слегка посолите. Добавьте шпинат и дождитесь, пока он станет мягким.

5. Переложите курицу в беконе на сковороду и обмажьте ее соусом. Накройте крышкой и тушите примерно 5 минут на небольшом огне, чтобы курица полностью приготовилась, а соус стал гуще.

6. Для картофельного пюре очистите картофель, нарежьте примерно одинаковыми кусочками и отварите в подсоленной воде до очень мягкого состояния. Слейте воду, добавьте сливочное масло и разомните картофель.

7. Влейте теплое молоко и перемешайте. Чтобы пюре получилось особенно однородным и воздушным, взбейте его миксером на высокой скорости примерно 1 минуту.

8. Подавайте курицу в беконе вместе с картофельным пюре, полив гарнир сливочным соусом с помидорами, чесноком и пармезаном.

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