Многие хозяйки сталкиваются с проблемой, когда даже любимая сковородка начинает подводить и пища на ней постоянно пригорает. Покупать новую посуду в таких случаях не обязательно, ведь существуют простые и проверенные методы, которые помогут восстановить антипригарные свойства. Эти лайфхаки не требуют дорогих ингредиентов, а результат заметен уже после первого использования.

Редакция FoodOboz расскажет о простых лайфхаках, которые помогут, чтобы пища не прилипала к сковороде.

Лайфхак с луком

Этот метод одинаково хорошо работает для чугунных и антипригарных сковородок. Все, что нужно, хорошо разогреть посуду и натереть ее поверхность половинкой лука в течение 30-40 секунд. Под действием тепла из овоща выделяются природные соединения, которые создают тонкий защитный слой на дне сковородки. Благодаря этому пища не прилипает, а приготовление становится значительно проще.

Способ с солью

Еще один проверенный вариант – прожарки сковородки с солью. Для этого:

вымойте и высушите посуду;

насыпьте несколько ложек соли, чтобы она покрыла все дно;

прогревайте на небольшом огне примерно 10 минут, периодически помешивая.

После прожарки соль нужно высыпать, а сковородку протереть бумажным полотенцем. Далее стоит налить немного подсолнечного масла, равномерно распределить его по поверхности и еще раз прогреть. Через несколько минут посуду можно снять с плиты и вытереть от остатков масла. Сковородка снова становится почти как новая.

Простые бытовые хитрости помогают сэкономить деньги и продлить жизнь кухонной посуде. Всего несколько минут времени, и ваша любимая сковородка снова готова к приготовлению без неприятных сюрпризов.

