Горох – очень полезная и сытная крупа, которая может быть основой для каш, супов. Для того, чтобы горох приготовился быстро, кулинары советуют добавить соду.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как быстро сварить горох для супа или для каши.

Как промывать горох перед приготовлением

Крупы нужно промывать тщательно, пока вода не станет полностью прозрачной. А вот замачивать его лучше всего в горячей воде, а чтобы ускорить процесс варки, попробуйте также промыть горох, затем поставить его на огонь, довести до кипения, слить жидкость, залить уже кипятком и уже после этого варить.

Как ускорить замачивание

Добавить соду

В воду для замачивания добавьте примерно 1 чайную ложку соды, это поможет гороху размягчиться быстрее.

Совсем старый горох

Его можно предварительно растолочь, а после залить горох крутым кипятком, вы сможете его ставить на огонь уже через 1,5-2 часа.

