Многие хозяйки сталкиваются с одинаковой проблемой – томатная паста покрывается плесенью уже через несколько дней после открытия банки. Даже если всегда использовать чистую ложку, продукт все равно быстро портится. В результате большую часть пасты приходится выбрасывать. Чтобы этого избежать, есть простой способ, который позволяет сохранить продукт свежим значительно дольше.

Редакция FoodOboz расскажет, что нужно сделать, чтобы томатная паста долго оставалась свежей и не покрывалась плесенью.

Принцип метода

Суть заключается в том, чтобы разделить томатную пасту на небольшие порции и заморозить. Для этого удобно использовать силиконовые формы для льда. Паста раскладывается в ячейки формы, накрывается или ставится в морозильную камеру без крышки, а после замерзания – по желанию перекладывается в пакет или контейнер.

Этот способ помогает полностью использовать банку, не давая продукту испортиться. После замораживания каждый кубик можно достать отдельно, разморозить и добавить в блюдо – суп, тушеное мясо, соус или салат.

В чем действенность такого метода

Замораживание останавливает процесс образования плесени и сохраняет вкус продукта. Паста не высыхает, не впитывает запахи из холодильника и остается такой же насыщенной. Кроме того, порционная заморозка удобна – вы используете столько, сколько нужно, не открывая банку каждый раз.

Что вы получаете в результате:

1. Томатная паста не цветет и не портится.

2. Продукт используется полностью, ничего не приходится выбрасывать.

3. Нужная порция всегда под рукой – всего несколько минут для размораживания.

4. Не нужны дополнительные ингредиенты или специальные условия.

Чтобы томатная паста не покрывалась плесенью в холодильнике, достаточно всего одного действия – заморозить ее порционно в формах для льда. Это простой, быстрый и практичный способ, который уже давно используют опытные хозяйки. Он позволяет сохранить продукт, сэкономить средства и всегда иметь под рукой томатную основу для любимых блюд.

