Чистка вареных яиц часто превращается в нервное испытание – скорлупа отходит вместе с белком, а яйцо теряет свой вид. Но есть проверенный способ, который поможет забыть об этой проблеме навсегда. Все, что нужно – добавить к воде один доступный ингредиент, который есть почти на каждой кухне.

Редакция FoodOboz расскажет несколько простых лайфхаков, чтобы скорлупа с вареных яиц чистилась идеально.

Лайфхак с содой

Чтобы скорлупа легко отделялась, перед варкой просто добавьте в воду одну чайную ложку пищевой соды. Этот простой трюк делает белок менее "липким" к внутренней пленке, поэтому после варки яйцо очищается буквально за несколько секунд.

После того как яйца сварятся, дайте им немного остыть, разбейте скорлупу и снимите ее — она будет отходить без усилий, оставляя белок гладким и целым.

Как это работает

Пищевая сода повышает уровень pH воды, благодаря чему структура белка становится плотнее, а скорлупа — "отпускает" яйцо. Именно поэтому более старые яйца обычно чистятся легче, ведь их естественный уровень pH со временем повышается.

Ледяная ванна

Есть еще один действенный способ – ледяная ванна. Сразу после варки положите яйца в миску с холодной водой и льдом на 2-3 минуты. Из-за резкого перепада температур белок сжимается и отходит от скорлупы, поэтому очистить яйца можно легко и быстро.

Несколько советов для идеального результата

не переваривайте яйца – достаточно 9-10 минут после закипания;

охлаждайте их в холодной воде перед чисткой;

храните вареные яйца в холодильнике не дольше недели.

