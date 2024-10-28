Что сделать с черствым хлебом, чтобы он был как свежий: лайфхак

Если утром вы решили приготовить себе бутерброд, но заметили, что ваш хлеб стал черствым – не беда. Существует достаточно много способов, следуя которым, можно вернуть этому продукту его свежесть без всякого риска для своего здоровья.

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Известный шеф-повар Тристан Уэлч в своем TikTok недавно показал идеальный лайфхак, благодаря которому очень быстро можно вернуть свежесть хлеба. Всего несколько минут и он снова станет свежим, словно только что из печи.

На видео видно, как шеф-повар берет в руки черствую буханку и кладет ее под воду. Там хлеб должен находиться, пока полностью не пропитается влагой. После этого его следует положить в духовку, предварительно разогретую до 200 градусов, и подождали всего 5 минут.

Когда Тристан извлекает хлеб из духовки, он показывает, как тесто размягчилось и восстановило свою эластичную структуру. Кстати, время содержания хлеба в духовке зависит от размера буханки. Чем он больше, тем продолжительнее процесс выпекания. В результате он будет мягкий и будет хрустящей корочку.

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