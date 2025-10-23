Без света можно приготовить блюда, которые не требуют термической обработки, или же использовать альтернативные источники нагрева, например, газовую горелку или костер, это могут быть салаты, бутерброды.

Редакция FoodOboz делится разными вариантами сытных и вкусных блюд, которые готовятся без плиты и света.

Салаты

Салаты можно готовить из сырых овощей, зелени, капусты, добавив консервированную фасоль, кукурузу, горошек, колбаса, сыр любой.

Бутерброды и сэндвичи

Они могут быть из любых продуктов, которые вы любите, но горячие не получится приготовить. Сэндвичи можно сделать с консервированным тунцом, паштетом или ветчиной, сыром и овощами.

Альтернативы для горячих блюд — это каши

Их нужно просто залитые горячей водой (особенно в термосе), сублимированные супы или каши, а также блюда на костре, например картофель в фольге или каша с тушенкой.

Также отличным вариантом перекуса будет полезный хумус с морковными палочками или хлебцами, а также лаваш с авокадо, кем-сыром,

