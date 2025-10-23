Что сытного приготовить без света: делимся простыми рецептами легких блюд

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
195
Рецепт сэндвича

Без света можно приготовить блюда, которые не требуют термической обработки, или же использовать альтернативные источники нагрева, например, газовую горелку или костер, это могут быть салаты, бутерброды. 

Видео дня

Редакция FoodOboz делится разными вариантами сытных и вкусных блюд, которые готовятся без плиты и света.

Что сытного приготовить без света: делимся простыми рецептами легких блюд

Салаты

Салаты можно готовить из сырых овощей, зелени, капусты, добавив консервированную фасоль, кукурузу, горошек, колбаса, сыр любой. 

Бутерброды и сэндвичи 

Они могут быть из любых продуктов, которые вы любите, но горячие не получится приготовить. Сэндвичи можно сделать с консервированным тунцом, паштетом или ветчиной, сыром и овощами.

Что сытного приготовить без света: делимся простыми рецептами легких блюд

Альтернативы для горячих блюд — это каши

Их нужно просто залитые горячей водой (особенно в термосе), сублимированные супы или каши, а также блюда на костре, например картофель в фольге или каша с тушенкой.

Также отличным вариантом перекуса будет полезный хумус с морковными палочками или хлебцами, а также лаваш с авокадо, кем-сыром, 

Что сытного приготовить без света: делимся простыми рецептами легких блюд

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты