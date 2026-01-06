Что такое "Сациви" и как правильно приготовить: рецепт классического грузинского блюда
"Сациви" – одно из самых известных и любимых блюд грузинской кухни. Это густой ореховый соус с пряным ароматом специй, который обычно подают с курицей, индейкой или овощами. Блюдо сочетает нежную текстуру, легкую остроту и приятную кислинку, благодаря чему имеет глубокий и насыщенный вкус. Приготовить сациви можно даже дома, без сложных ингредиентов – главное соблюсти пропорции и не перегревать соус, чтобы сохранить его нежность.
Как приготовить грузинский соус "Сациви" рассказал известный украинский шеф-повар Алик Мкртчян (chef alik mkrtchyan) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- грецкие орехи – 200 г
- чеснок – 3 зубчика
- куриный бульон – 200 мл.
- винный уксус или лимонный сок – 1 ст.л.
- хмели-сунели – 1 ч.л.
- кориандр молотый – 0,5 ч.л.
- перец чили или аджика – по вкусу
- соль – по вкусу
- растительное масло – 2 ст.л.
- курица или другое мясо (для подачи) – по желанию
Способ приготовления:
1. Сварите куриный бульон – лучше всего использовать голени или филе.
2. Измельчите в блендере грецкие орехи, чеснок и специи до однородной пасты.
3. Добавьте к ней бульон и взбейте еще раз, чтобы получить густую кремовую консистенцию.
4. Перелейте соус в кастрюлю.
5. Подогрейте на слабом огне, но не доводите до кипения, чтобы он не расслоился.
6. Подавайте сациви с вареной или запеченной курицей, овощами или свежим лавашем.