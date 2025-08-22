Привычные оладьи из кабачков можно приготовить значительно изысканнее, чем вы привыкли. Для этого добавь к блюду мясной фарш, а также много сыра. Все это нужно запечь в духовке – получится очень вкусный ужин.

Идея приготовления сытного ужина из кабачков опубликована странице hot spicyua в Instagram.

Ингредиенты для оладий:

кабачки – 2 шт. (500 г)

яйца – 1 шт.

сметана – 1 ½ ст.л.

мука – 2-3 ст.л. (ориентируйтесь на консистенцию)

зелень (укроп, зеленый лук)

чеснок – 1 зубчик

соль – по вкусу

масло – для жарки

Ингредиенты для мясной начинки

фарш телячий – 230 г

лук – ½ шт. (мелкий кубик)

сливки 20% – 70 г

масло – 1 ст.л.

соль – по вкусу

Ингредиенты на верх:

моцарелла – 120 г

Способ приготовления:

1. Натереть кабачки, посолить, оставить на 10 минут.

2. Хорошо отжать жидкость.

3. Добавить яйцо, сметану, чеснок, зелень, специи.

4. Всыпать муку до густой массы.

5. Обжарить 4 одинаковые оладьи 8-10 см до румяной корочки (по 2–3 минуты с каждой стороны).

6. Разогреть растительное масло, обжарить лук 2 минуты.

7. Добавить фарш, готовить 3-4 минут, разбивая комочки.

8. Добавить специи, влить сливки, тушить еще 2 минуты – смесь должна оставаться сочной, но не жидкой.

9. В форму выложить: оладья – начинка – немного сыра и так по очереди, заканчивая сыром.

10. Запекать в духовке при температуре 190 градусов до золотистой шапочки.

11. Посыпать зеленым луком.

