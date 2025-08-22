Что вкусно и быстро приготовить на ужин из кабачков: делимся оригинальным рецептом
Привычные оладьи из кабачков можно приготовить значительно изысканнее, чем вы привыкли. Для этого добавь к блюду мясной фарш, а также много сыра. Все это нужно запечь в духовке – получится очень вкусный ужин.
Идея приготовления сытного ужина из кабачков опубликована странице hot spicyua в Instagram.
Ингредиенты для оладий:
- кабачки – 2 шт. (500 г)
- яйца – 1 шт.
- сметана – 1 ½ ст.л.
- мука – 2-3 ст.л. (ориентируйтесь на консистенцию)
- зелень (укроп, зеленый лук)
- чеснок – 1 зубчик
- соль – по вкусу
- масло – для жарки
Ингредиенты для мясной начинки
- фарш телячий – 230 г
- лук – ½ шт. (мелкий кубик)
- сливки 20% – 70 г
- масло – 1 ст.л.
- соль – по вкусу
Ингредиенты на верх:
- моцарелла – 120 г
Способ приготовления:
1. Натереть кабачки, посолить, оставить на 10 минут.
2. Хорошо отжать жидкость.
3. Добавить яйцо, сметану, чеснок, зелень, специи.
4. Всыпать муку до густой массы.
5. Обжарить 4 одинаковые оладьи 8-10 см до румяной корочки (по 2–3 минуты с каждой стороны).
6. Разогреть растительное масло, обжарить лук 2 минуты.
7. Добавить фарш, готовить 3-4 минут, разбивая комочки.
8. Добавить специи, влить сливки, тушить еще 2 минуты – смесь должна оставаться сочной, но не жидкой.
9. В форму выложить: оладья – начинка – немного сыра и так по очереди, заканчивая сыром.
10. Запекать в духовке при температуре 190 градусов до золотистой шапочки.
11. Посыпать зеленым луком.
