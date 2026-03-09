Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Что вкусно приготовить из чечевицы на ужин: сытное блюдо без мяса

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
6
Для того, чтобы приготовить сытные котлеты без мяса, можно использовать чечевицу. Блюдо из такого продукта получается достаточно сытным, при том, что оно полностью постное. Подавать можно с любимым гарниром.

Идея приготовления вкусных и сочных котлет из чечевицы на ужин опубликована на странице фудблогера makarchuk food в Instagram.

Ингредиенты:

  • 400 г чечевицы
  • 800 мл. воды
  • 1 луковица
  • 1 морковка
  • 1 картофелина
  • 50 г панировочных сухарей
  • 0,5 ч.л. паприки
  • 0,5 ч.л. специй
  • зелень

Способ приготовления:

1. Чечевицу отварить.

2. Лук с чесночком обжарить.

3. Все смешать.

4. Сформировать котлеты.

5. Жарить по 2-3 минуты с каждой стороны.

6. Вкусные в теплом и холодном виде.

