Для того, чтобы приготовить сытные котлеты без мяса, можно использовать чечевицу. Блюдо из такого продукта получается достаточно сытным, при том, что оно полностью постное. Подавать можно с любимым гарниром.

Идея приготовления вкусных и сочных котлет из чечевицы на ужин опубликована на странице фудблогера makarchuk food в Instagram.

Ингредиенты:

400 г чечевицы

800 мл. воды

1 луковица

1 морковка

1 картофелина

50 г панировочных сухарей

0,5 ч.л. паприки

0,5 ч.л. специй

зелень

Способ приготовления:

1. Чечевицу отварить.

2. Лук с чесночком обжарить.

3. Все смешать.

4. Сформировать котлеты.

5. Жарить по 2-3 минуты с каждой стороны.

6. Вкусные в теплом и холодном виде.

