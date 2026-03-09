Все рецепты
Что вкусно приготовить из чечевицы на ужин: сытное блюдо без мяса
Для того, чтобы приготовить сытные котлеты без мяса, можно использовать чечевицу. Блюдо из такого продукта получается достаточно сытным, при том, что оно полностью постное. Подавать можно с любимым гарниром.
Идея приготовления вкусных и сочных котлет из чечевицы на ужин опубликована на странице фудблогера makarchuk food в Instagram.
Ингредиенты:
- 400 г чечевицы
- 800 мл. воды
- 1 луковица
- 1 морковка
- 1 картофелина
- 50 г панировочных сухарей
- 0,5 ч.л. паприки
- 0,5 ч.л. специй
- зелень
Способ приготовления:
1. Чечевицу отварить.
2. Лук с чесночком обжарить.
3. Все смешать.
4. Сформировать котлеты.
5. Жарить по 2-3 минуты с каждой стороны.
6. Вкусные в теплом и холодном виде.
