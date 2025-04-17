Гречка – одна из самых распространенных круп в украинской кухне. Но далеко не все знают, что из нее можно приготовить не только привычную кашу. Этот продукт идеально сочетается с мясом, овощами и специями. Особенно интересной гречка становится в составе сытных блюд на ужин – питательных, но не тяжелых желудком. Один из таких вариантов – гречаники с нежным кроликом в сливочном соусе, запеченные в духовке.

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Рецептом гречаников на ужин поделилась фудблогер Виктория Сивак (victoria.syvak) в Instagram. Изделия получатся очень сочными.

Ингредиенты:

200 г фарша из кролика

3 столовые ложки отварной гречки

1 небольшая луковица

1-2 столовых ложки мелко нарезанного свежего укропа

50 мл сливок (10–20% жирности) – в фарш

50 мл сливок – для запекания сверху

соль и перец – по вкусу

немного масла для смазывания формы

Способ приготовления:

1. Отварите гречку заранее – вам понадобится всего 3 столовые ложки. Лук очистите и измельчите в блендере до состояния кашицы. Укроп мелко нарежьте ножом.

2. В большой миске соедините фарш из кролика, отварную гречку, измельченный лук, зелень, добавьте 50 мл сливок, соль и перец. Хорошо перемешайте фарш до однородной массы.

3. Влажными руками сформируйте небольшие котлетки (гречневые). Выложите их в смазанную маслом жаростойкую форму или на противень, застеленный пергаментом.

4. Полейте гречаники сверху еще 50 мл сливок – это придаст им особую нежность и сочность во время запекания.

5. Поставьте форму с гречаниками в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 35-40 минут до образования легкой корочки.

6. Подавайте горячими – со свежими овощами, легким салатом или тушеными овощами.

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