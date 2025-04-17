Что вкусно приготовить из гречки на ужин: не просто серая каша

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Что вкусно приготовить из гречки на ужин: не просто серая каша

Гречка – одна из самых распространенных круп в украинской кухне. Но далеко не все знают, что из нее можно приготовить не только привычную кашу. Этот продукт идеально сочетается с мясом, овощами и специями. Особенно интересной гречка становится в составе сытных блюд на ужин – питательных, но не тяжелых желудком. Один из таких вариантов – гречаники с нежным кроликом в сливочном соусе, запеченные в духовке.

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Рецептом гречаников на ужин поделилась фудблогер Виктория Сивак (victoria.syvak) в Instagram. Изделия получатся очень сочными.

Что вкусно приготовить из гречки на ужин: не просто серая каша

Ингредиенты:

  • 200 г фарша из кролика
  • 3 столовые ложки отварной гречки
  • 1 небольшая луковица
  • 1-2 столовых ложки мелко нарезанного свежего укропа
  • 50 мл сливок (10–20% жирности) – в фарш
  • 50 мл сливок – для запекания сверху
  • соль и перец – по вкусу
  • немного масла для смазывания формы

Способ приготовления:

Что вкусно приготовить из гречки на ужин: не просто серая каша

1. Отварите гречку заранее – вам понадобится всего 3 столовые ложки. Лук очистите и измельчите в блендере до состояния кашицы. Укроп мелко нарежьте ножом.

2. В большой миске соедините фарш из кролика, отварную гречку, измельченный лук, зелень, добавьте 50 мл сливок, соль и перец. Хорошо перемешайте фарш до однородной массы.

Что вкусно приготовить из гречки на ужин: не просто серая каша

3. Влажными руками сформируйте небольшие котлетки (гречневые). Выложите их в смазанную маслом жаростойкую форму или на противень, застеленный пергаментом.

4. Полейте гречаники сверху еще 50 мл сливок – это придаст им особую нежность и сочность во время запекания.

Что вкусно приготовить из гречки на ужин: не просто серая каша

5. Поставьте форму с гречаниками в предварительно разогретую до 180 градусов духовку. Запекайте примерно 35-40 минут до образования легкой корочки.

6. Подавайте горячими – со свежими овощами, легким салатом или тушеными овощами.

Что вкусно приготовить из гречки на ужин: не просто серая каша

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