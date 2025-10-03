Лаваш с фаршем – замечательное сочетание для того, чтобы приготовить вкусный ужин. Добавьте помидоры, а также много натертого сыра. Получится блюдо, которое очень напоминает пиццу, но значительно проще в исполнении.

Идея приготовления сытного и быстрого ужина из лаваша и фарша опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Ингредиенты:

лаваш – 200 г (плотный)

куриный фарш – 500 г

помидоры – 2 шт.

лук – 1 шт.

сладкий перец – 1 шт.

сыр – 150 г

соус к шашлыку

зелень (укроп, петрушка)

соль, перец, сушеный чеснок, паприка, хмели-сунели

Способ приготовления:

1. К фаршу добавить мелко нарезанный лук и перец.

2. Всыпать соль и специи, перемешать.

3. Лаваш выложить на противень, застеленный силиконизированным пергаментом.

4. Смазать соусом и так повторить со всем лавашем.

5. Получается 3 листа. Верхний лаваш смазать совсем немного, а сверху выложить фарш и разровнять.

6. Затем добавить помидор и готовить в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут (ориентируйтесь по своей духовке). За 10 минут до готовности посыпать сыром.

7. По желанию присыпать зеленью.

