Что вкусно приготовить из лаваша и фарша на ужин: ленивый рецепт в духовке

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
225
Что вкусно приготовить из лаваша и фарша на ужин: ленивый рецепт в духовке

Лаваш с фаршем – замечательное сочетание для того, чтобы приготовить вкусный ужин. Добавьте помидоры, а также много натертого сыра. Получится блюдо, которое очень напоминает пиццу, но значительно проще в исполнении.

Видео дня

Идея приготовления сытного и быстрого ужина из лаваша и фарша опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.

Что вкусно приготовить из лаваша и фарша на ужин: ленивый рецепт в духовке

Ингредиенты:

  • лаваш – 200 г (плотный)
  • куриный фарш – 500 г
  • помидоры – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • сладкий перец – 1 шт.
  • сыр – 150 г
  • соус к шашлыку
  • зелень (укроп, петрушка)
  • соль, перец, сушеный чеснок, паприка, хмели-сунели

Способ приготовления:

Что вкусно приготовить из лаваша и фарша на ужин: ленивый рецепт в духовке

1. К фаршу добавить мелко нарезанный лук и перец.

2. Всыпать соль и специи, перемешать.

Что вкусно приготовить из лаваша и фарша на ужин: ленивый рецепт в духовке

3. Лаваш выложить на противень, застеленный силиконизированным пергаментом.

4. Смазать соусом и так повторить со всем лавашем.

Что вкусно приготовить из лаваша и фарша на ужин: ленивый рецепт в духовке

5. Получается 3 листа. Верхний лаваш смазать совсем немного, а сверху выложить фарш и разровнять.

6. Затем добавить помидор и готовить в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут (ориентируйтесь по своей духовке). За 10 минут до готовности посыпать сыром.

Что вкусно приготовить из лаваша и фарша на ужин: ленивый рецепт в духовке

7. По желанию присыпать зеленью.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда

Сейчас мы готовим

Все рецепты