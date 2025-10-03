Что вкусно приготовить из лаваша и фарша на ужин: ленивый рецепт в духовке
Лаваш с фаршем – замечательное сочетание для того, чтобы приготовить вкусный ужин. Добавьте помидоры, а также много натертого сыра. Получится блюдо, которое очень напоминает пиццу, но значительно проще в исполнении.
Идея приготовления сытного и быстрого ужина из лаваша и фарша опубликована на странице фудблогера foodblog kristi в Instagram.
Ингредиенты:
- лаваш – 200 г (плотный)
- куриный фарш – 500 г
- помидоры – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- сладкий перец – 1 шт.
- сыр – 150 г
- соус к шашлыку
- зелень (укроп, петрушка)
- соль, перец, сушеный чеснок, паприка, хмели-сунели
Способ приготовления:
1. К фаршу добавить мелко нарезанный лук и перец.
2. Всыпать соль и специи, перемешать.
3. Лаваш выложить на противень, застеленный силиконизированным пергаментом.
4. Смазать соусом и так повторить со всем лавашем.
5. Получается 3 листа. Верхний лаваш смазать совсем немного, а сверху выложить фарш и разровнять.
6. Затем добавить помидор и готовить в разогретой до 180 градусов духовке 30-40 минут (ориентируйтесь по своей духовке). За 10 минут до готовности посыпать сыром.
7. По желанию присыпать зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: