Все рецепты
Что вкусно приготовить из лаваша на обед: добавьте ветчину, сыр и помидоры
Если нужно быстро приготовить сытный обед – используйте лаваш. В него можно завернуть сытную начинку из ветчины, помидоров и сыра. Всего несколько минут в духовке, и вы получите полноценное сытное блюдо, которое точно понравится всем.
Идея приготовления лаваша с ветчиной и сыром на обед опубликована на странице фудблогера nastia mudra в Instagram.
Ингредиенты:
- тортилья – 180 г (3 шт)
- крем-сыр – 60 г
- ветчина – 120 г
- помидоры – по вкусу
- твердый сыр – 90 г
- моцарелла – 80 г
Способ приготовления:
1. Разрезать тортилью пополам и смазать крем-сыром.
2. Выложить начинку: ветчину, помидоры, твердый сыр.
3. Сложить в треугольник.
4. Выложить треугольники в форму для запекания и посыпать моцареллой.
5. Запекать 10-15 минут при температуре 180 градусов, пока сыр не расплавится и не зарумянится.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: