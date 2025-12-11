Если нужно быстро приготовить сытный обед – используйте лаваш. В него можно завернуть сытную начинку из ветчины, помидоров и сыра. Всего несколько минут в духовке, и вы получите полноценное сытное блюдо, которое точно понравится всем.

Идея приготовления лаваша с ветчиной и сыром на обед опубликована на странице фудблогера nastia mudra в Instagram.

Ингредиенты:

тортилья – 180 г (3 шт)

крем-сыр – 60 г

ветчина – 120 г

помидоры – по вкусу

твердый сыр – 90 г

моцарелла – 80 г

Способ приготовления:

1. Разрезать тортилью пополам и смазать крем-сыром.

2. Выложить начинку: ветчину, помидоры, твердый сыр.

3. Сложить в треугольник.

4. Выложить треугольники в форму для запекания и посыпать моцареллой.

5. Запекать 10-15 минут при температуре 180 градусов, пока сыр не расплавится и не зарумянится.

