Что вкусно приготовить из лаваша на обед: добавьте ветчину, сыр и помидоры

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
720
Что вкусно приготовить из лаваша на обед: добавьте ветчину, сыр и помидоры

Если нужно быстро приготовить сытный обед – используйте лаваш. В него можно завернуть сытную начинку из ветчины, помидоров и сыра. Всего несколько минут в духовке, и вы получите полноценное сытное блюдо, которое точно понравится всем.

Идея приготовления лаваша с ветчиной и сыром на обед опубликована на странице фудблогера nastia mudra в Instagram.

Что вкусно приготовить из лаваша на обед: добавьте ветчину, сыр и помидоры

Ингредиенты:

  • тортилья – 180 г (3 шт)
  • крем-сыр – 60 г
  • ветчина – 120 г
  • помидоры – по вкусу
  • твердый сыр – 90 г
  • моцарелла – 80 г

Способ приготовления:

Что вкусно приготовить из лаваша на обед: добавьте ветчину, сыр и помидоры

1. Разрезать тортилью пополам и смазать крем-сыром.

2. Выложить начинку: ветчину, помидоры, твердый сыр.

Что вкусно приготовить из лаваша на обед: добавьте ветчину, сыр и помидоры

3. Сложить в треугольник.

Что вкусно приготовить из лаваша на обед: добавьте ветчину, сыр и помидоры

4. Выложить треугольники в форму для запекания и посыпать моцареллой.

Что вкусно приготовить из лаваша на обед: добавьте ветчину, сыр и помидоры

5. Запекать 10-15 минут при температуре 180 градусов, пока сыр не расплавится и не зарумянится.

Что вкусно приготовить из лаваша на обед: добавьте ветчину, сыр и помидоры

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты