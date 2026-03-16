Что вкусно приготовить на обед из слоеного теста: простой и сытный рецепт

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
576
Что вкусно приготовить на обед из слоеного теста: простой и сытный рецепт

Слоеное тесто можно использовать для приготовления вкусного и сытного обеда. Удачной идеей будет сделать очень вкусный пирог с мясом и грибами. Выпекается он за считанные минуты и его очень удобно брать с собой при необходимости.

Идея приготовления сытного пирога с курицей и грибами на обед опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Что вкусно приготовить на обед из слоеного теста: простой и сытный рецепт

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного теста (бездрожжевого)
  • 1 лук
  • 400 г филе
  • 200 г шампиньонов
  • 50 мл. сливок
  • соль, перец
  • микс специй для курицы
  • 50-100 г сыра
  • яйцо для смазывания и кунжут для присыпки

Способ приготовления:

Что вкусно приготовить на обед из слоеного теста: простой и сытный рецепт

1. Обжарить лук с грибами, посолить и поперчить.

2. Филе курицы пожарить до золотистой корочки, добавить специи для курицы, лук с грибами и сливки. Все хорошо перемешать.

Что вкусно приготовить на обед из слоеного теста: простой и сытный рецепт

3. На застеленный пергаментом противень отправить половину теста (предварительно немного раскатываем его), выложить начинку, отступая от краев.

Что вкусно приготовить на обед из слоеного теста: простой и сытный рецепт

4. Затереть сыром и накрыть вторым пластом теста, плотно залепить края, можно сформировать узор или просто сделать разрезы.

Что вкусно приготовить на обед из слоеного теста: простой и сытный рецепт

5. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

Что вкусно приготовить на обед из слоеного теста: простой и сытный рецепт

6. Отправь ты в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут до образования золотистой корочки.

Что вкусно приготовить на обед из слоеного теста: простой и сытный рецепт

