Слоеное тесто можно использовать для приготовления вкусного и сытного обеда. Удачной идеей будет сделать очень вкусный пирог с мясом и грибами. Выпекается он за считанные минуты и его очень удобно брать с собой при необходимости.

Идея приготовления сытного пирога с курицей и грибами на обед опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.

Ингредиенты:

500 г слоеного теста (бездрожжевого)

1 лук

400 г филе

200 г шампиньонов

50 мл. сливок

соль, перец

микс специй для курицы

50-100 г сыра

яйцо для смазывания и кунжут для присыпки

Способ приготовления:

1. Обжарить лук с грибами, посолить и поперчить.

2. Филе курицы пожарить до золотистой корочки, добавить специи для курицы, лук с грибами и сливки. Все хорошо перемешать.

3. На застеленный пергаментом противень отправить половину теста (предварительно немного раскатываем его), выложить начинку, отступая от краев.

4. Затереть сыром и накрыть вторым пластом теста, плотно залепить края, можно сформировать узор или просто сделать разрезы.

5. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

6. Отправь ты в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут до образования золотистой корочки.

