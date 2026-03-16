Что вкусно приготовить на обед из слоеного теста: простой и сытный рецепт
Слоеное тесто можно использовать для приготовления вкусного и сытного обеда. Удачной идеей будет сделать очень вкусный пирог с мясом и грибами. Выпекается он за считанные минуты и его очень удобно брать с собой при необходимости.
Идея приготовления сытного пирога с курицей и грибами на обед опубликована на странице фудблогера polli cooking в Instagram.
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста (бездрожжевого)
- 1 лук
- 400 г филе
- 200 г шампиньонов
- 50 мл. сливок
- соль, перец
- микс специй для курицы
- 50-100 г сыра
- яйцо для смазывания и кунжут для присыпки
Способ приготовления:
1. Обжарить лук с грибами, посолить и поперчить.
2. Филе курицы пожарить до золотистой корочки, добавить специи для курицы, лук с грибами и сливки. Все хорошо перемешать.
3. На застеленный пергаментом противень отправить половину теста (предварительно немного раскатываем его), выложить начинку, отступая от краев.
4. Затереть сыром и накрыть вторым пластом теста, плотно залепить края, можно сформировать узор или просто сделать разрезы.
5. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.
6. Отправь ты в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут до образования золотистой корочки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: